संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला अब विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

मेले की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए इटली, फ्रांस और जापान सहित कई देशों से दो दर्जन से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ विदेशी सैलानियों के आगमन का सिलसिला अब भी जारी है।