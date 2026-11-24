रविकांत सिंह, हाजीपुर। एक ओर देश के वैज्ञानिक चांद और मंगल तक पहुंचने के अभियान में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समाज में जड़ जमाए अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता की कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं।

हरिहर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सदियों से चली आ रही कथित भूतखेली की परंपरा इस बार भी जारी रही।

आश्चर्यजनक रूप से प्रशासन की मौजूदगी में कोनहारा घाट पर पूरी रात यह सब होता रहा। इसमें शामिल लोग इसे अंधविश्वास या खेल नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं के साये से मुक्ति दिलाने का उपाय मानते हैं।

इस कथित भूतखेली में पीड़ित बताए जाने वाले स्त्री-पुरुषों को शारीरिक पीड़ा भी पहुंचाई जाती है। भूत भगाने के नाम पर उन्हें छड़ी से पीटा जाता है।

ग्रामीण इलाकों से आए लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जबकि इसे देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुटती है। इस परंपरा में कथित रूप से भूत उतारने वाले को भगत कहा जाता है।

भगत पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी। हाथ में छड़ी लेकर वे अजीबोगरीब शब्दों का उच्चारण करते हुए कथित रूप से पीड़ित महिला या पुरुष के शरीर से भूत उतारने का दावा करते हैं। यह पूरा सिलसिला रातभर चलता रहा।

बीमारी को बुरी आत्माओं का असर मानने की धारणा बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हाजीपुर के कोनहारा घाट पहुंचने वाली कथित रूप से भूत-प्रेत से पीड़ित अधिकांश महिलाएं निम्न या निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों से आती हैं।