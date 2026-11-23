संवाद सहयोगी, सोनपुर। उद्घाटन के बाद हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेर रहा है।

नारायणी तट पर साधु-संतों की चहल-पहल है तो मेला परिसर में लोक संस्कृति और कारोबार की रौनक दिखाई दे रही है।

कभी विदेशी व्यापारियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा यह मेला आज भी सात समंदर पार तक अपनी पहचान बनाए हुए है।

समय के साथ इसका स्वरूप बदला, पशु व्यापार की पुरानी रौनक कम हुई, लेकिन विदेशी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के बीच इसकी दिलचस्पी बरकरार है।

नदियों के रास्ते पहुंचते थे विदेशी व्यापारी

सोनपुर मेले के समीप से बहने वाली गंगा और नारायणी (गंडक) नदियां कभी विदेशी व्यापारियों के आवागमन का प्रमुख माध्यम थीं।

इतिहासकारों के शोध के अनुसार, मौर्य काल से ही पाटलिपुत्र व्यापार और अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। गंगा और गंडक जैसे जलमार्गों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और देशों के व्यापारी यहां पहुंचते थे। इसी व्यापारिक परंपरा से सोनपुर मेले की पहचान भी जुड़ी रही है।

विश्व व्यापार संगठन का गठन भले ही 20वीं सदी में हुआ, लेकिन सोनपुर मेला सदियों पहले से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा रहा है। फ्रांस, वियतनाम, इजरायल, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन सहित कई देशों के पर्यटक आज भी यहां पहुंचते हैं। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर जापान के तीन पर्यटकों ने मेले का भ्रमण किया और इसके इतिहास व धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी ली। विदेश में रहने वाले भारतीय भी रखते हैं मेले पर नजर सोनपुर मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका, कनाडा और लंदन सहित कई देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय मेले के आयोजन की तारीख जानने के लिए अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं।

वे विदेशी मित्रों को भी इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताते हैं। भारत आने वाले रिश्तेदार मेले का भ्रमण कर वहां की तस्वीरें विदेश में रह रहे परिजनों को भेजते हैं। इस तरह मेले की चर्चा देश की सीमाओं से बाहर भी बनी रहती है।