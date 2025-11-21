सोनपुर मेला 2025: घोड़ा बाज़ार सुस्त, बकरी-कुत्ता बाज़ार में छाई रौनक

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला का घोड़ा बाजार इस वर्ष सिमटता दिखाई दे रहा है, लेकिन बकरी और कुत्ता बाजार अब भी पूरी तरह गुलजार है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण, छपरा के मेला कार्यालय प्रकोष्ठ, सोनपुर द्वारा जारी दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार 19 नवंबर तक मेले में 128 घोड़े मौजूद थे।

मेलावधि में अब तक 1971 घोड़ों की बिक्री हो चुकी है। घोड़ों की अधिकतम बिक्री मूल्य 98 हजार और न्यूनतम 81 हजार रुपये दर्ज की गई है। बकरी और कुत्ता बाजार गुलजार मेले में बकरियों और कुत्तों का बाजार इस बार खूब आबाद दिख रहा है। प्रतिवेदन के अनुसार, मेले में 560 बकरियां और 424 कुत्ते मौजूद हैं। इनमें से अब तक 198 बकरियां और 46 कुत्ते बिक चुके हैं।