सोनपुर मेला 2025: घोड़ा बाज़ार सुस्त, बकरी-कुत्ता बाज़ार में छाई रौनक
सोनपुर मेला 2025 में घोड़ा बाजार थोड़ा धीमा है, लेकिन बकरी और कुत्ता बाजार में खूब रौनक है। 19 नवंबर तक 1971 घोड़े बिके। पशुपालन विभाग 29 नवंबर को डॉग शो का आयोजन करेगा, जिसमें श्रेष्ठ कुत्तों को पुरस्कृत किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला का घोड़ा बाजार इस वर्ष सिमटता दिखाई दे रहा है, लेकिन बकरी और कुत्ता बाजार अब भी पूरी तरह गुलजार है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण, छपरा के मेला कार्यालय प्रकोष्ठ, सोनपुर द्वारा जारी दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार 19 नवंबर तक मेले में 128 घोड़े मौजूद थे।
मेलावधि में अब तक 1971 घोड़ों की बिक्री हो चुकी है। घोड़ों की अधिकतम बिक्री मूल्य 98 हजार और न्यूनतम 81 हजार रुपये दर्ज की गई है।
बकरी और कुत्ता बाजार गुलजार
मेले में बकरियों और कुत्तों का बाजार इस बार खूब आबाद दिख रहा है। प्रतिवेदन के अनुसार, मेले में 560 बकरियां और 424 कुत्ते मौजूद हैं। इनमें से अब तक 198 बकरियां और 46 कुत्ते बिक चुके हैं।
नवंबर को होगा डॉग शो, विजेताओं को मिलेगा पुरस्कार
पशुपालन विभाग, सारण के मेला शिविर से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार आगामी 29 नवंबर, शनिवार को जिला परिषदीय डाक बंगला मैदान में डॉग शो का आयोजन किया जाएगा।
डॉग शो में विभिन्न प्रजातियों के श्वानों का निर्धारित मानकों पर परीक्षण किया जाएगा तथा श्रेष्ठ श्वान को पुरस्कृत किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने सभी श्वान पालकों से अपील की है कि वे अपने श्वानों के साथ इस डॉग शो में भाग लें।
