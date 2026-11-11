सोनपुर मेले में अद्भुत संगम: एक ही जगह होंगे अयोध्या के रामलला और रामेश्वर धाम के दर्शन, जानिए इस बार क्या है खास

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले (Sonepur Mela 2026) में इस वर्ष भी श्रद्धालु और पर्यटक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। वहीं, मेले में पहली बार रामेश्वर धाम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है।

दोनों पंडालों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भव्य, सजीव और आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला बनाने का काम चल रहा है। मेला के चिड़िया बाजार थाना रोड में पश्चिम झूलों के बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण तेज गति से चल रहा है। निर्माण में जुटे कारीगरों का कहना है कि पिछले वर्ष की कमियों को दूर कर इस बार इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। मंदिर का ढांचा डबल फ्लोर में तैयार हो रहा है और मेला उद्घाटन से पहले 20 नवंबर तक इसे पूरा कर सौंपने का लक्ष्य है।

अयोध्या के मूल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर इसमें ऊंचे शिखर, कलश, स्तंभ और द्वार बनाए जा रहे हैं। इन पर देवताओं, पौराणिक कथाओं और रामकथा से जुड़ी मूर्तिकला उकेरी जाएगी। सिंहद्वार पर गज, सिंह, गरुड़ और हनुमान की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का स्वागत करती नजर आएंगी। कारीगरों का प्रयास है कि दूर से ही मंदिर की झलक अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी दिखे। गर्भगृह में विराजेंगे बाल स्वरूप रामलला मूल मंदिर की तर्ज पर गर्भगृह में भगवान श्रीराम के पांच वर्षीय बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा विराजमान होगी। सोनपुर के पंडाल में रामलला के बाल स्वरूप की झांकी, फूलों की सजावट और प्रकाश व्यवस्था के जरिए दिव्य अनुभूति को जीवंत किया जाएगा।

डबल फ्लोर पंडाल के निचले हिस्से में गर्भगृह और दर्शन पथ होगा, जबकि ऊपरी हिस्से से राम दरबार और रामकथा से जुड़ी झांकियों का दर्शन कराया जाएगा। प्रवेश से निकास तक व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि भीड़ के बावजूद दर्शन सुगम हो और श्रद्धालु कुछ पल शांति व भक्ति का अनुभव कर सकें। रंगीन रोशनी, शिखर की सजावट और रामधुन के बीच रात में पंडाल का स्वरूप और आकर्षक होगा।

पहली बार दक्षिण के महातीर्थ रामेश्वर धाम की झलक इसी रोड में पूर्व अस्थायी चिड़िया बाजार थाना के पीछे पहली बार रामेश्वर धाम तीर्थ का मंडप तैयार किया जा रहा है। निर्माणाधीन रामेश्वर धाम मंदिर शिव दुलारी उच्च विद्यालय के पश्चिम एवं लकड़ी बाजार रोड से उत्तर झूलों के बीच दिखाई देगा।