सोनपुर मेले में 17 से 23 दिसंबर तक सजेगा पुस्तक मेला, पाठकों और लेखकों को मिलेगा साझा मंच

जागरण संवाददाता, छपरा। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में जनमानस के बीच पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भव्य पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुस्तक मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक संचालित होगा।

इस आयोजन का मुख्य ध्येय साहित्य, कला और स्थानीय संस्कृति को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ पाठकों और प्रकाशकों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना है।

आयोजन को व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए जिला प्रशासन पब्लिकेशन कंपनियों को मेला परिसर में मुफ्त में स्टाल उपलब्ध करा रहा है।

प्रशासन की इस विशेष पहल का मकसद देशभर के प्रतिष्ठित प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को आमंत्रित करना है, जिससे मेले में अधिक से अधिक स्टॉल लग सकें।

प्रकाशकों की व्यापक भागीदारी से सोनपुर मेला घूमने आने वाले साहित्य प्रेमियों और अध्येताओं को एक ही छत के नीचे विविध विषयों की स्तरीय पुस्तकें सुलभ हो सकेंगी।

कार्यक्रम के सुचारु संचालन और प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रशासन ने एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम की निदेशक सुमिता कुमारी और सर्वशिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार को शामिल किया गया है।