सोनपुर मेला 2026: चप्पे-चप्पे पर होगी रोशनी, स्थानीय लोगों को मिलेंगे पास; डीएम ने की हाई लेवल समीक्षा

संवाद सहयोगी, सोनपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 के सफल, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर सोनपुर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को समीक्षा बैठक हुई।

जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव ने मेला की तैयारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।

बैठक में यातायात एवं विधि-व्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग, अतिक्रमण हटाने और मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।

यातायात प्रबंधन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर डायवर्सन रूट को अंतिम रूप देने तथा दोनों ओर आवश्यक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पटना की ओर भी एक अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने को कहा गया। सोनपुर शहर में बुनियादी नागरिक सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए नगर निकाय के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

मेला अवधि में स्थानीय नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए आवश्यक पास निर्गत करने की व्यवस्था के संबंध में एसडीओ सोनपुर से जानकारी ली गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बाइक एवं स्कूटी पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

गलियों व जोन में पर्याप्त रोशनी के निर्देश

जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र की गलियों एवं विभिन्न जोन में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार विद्युत केंद्र स्थापित करने तथा पंडाल क्षेत्र में विद्युत एवं लाइटिंग कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने को कहा।