Saran News: सोनपुर मेले में पुलिस ने मारी रेड, आर्केस्ट्रा से पांच नाबालिग लड़कियों को किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। एसएसपी सारण के निर्देश के आलोक में सोनपुर मेले में संचालित विभिन्न आर्केस्ट्रा थिएटर में छापेमारी कर पुलिस ने पांच नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। यह जानकारी सारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि सोनपुर मेले में चल रहे विभिन्न आर्केस्ट्रा में छापेमारी कर पांच नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की दो, मध्य प्रदेश की एक, छत्तीसगढ़ की एक और नेपाल की एक लड़की को मुक्त कराया गया। इस संबंध में हरिहरनाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बताया गया है कि प्रियंक कानूनगो, सदस्य-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशानुसार हरिहरनाथ थाना पुलिस टीम द्वारा थानान्तर्गत सोनपुर मेला में चल रहे विभिन्न आर्केस्ट्राओं का विधिवत घेराबंदी कर छापामारी किया गया।

इस क्रम में जबरन प्रताड़ित कर आर्केस्ट्रा में नृत्य करवाए जाने वाली पांच नाबालिग लड़कियां जिनमें उत्तर प्रदेश दो, मध्यप्रदेश एक, छत्तीसगढ़ एक एवं नेपाल एक को मुक्त कराया गया। इस संबंध में हरिहरनाथ थाना कांड संख्या 127/25 दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशन में मई 2024 से अबतक सारण जिलान्तर्गत कुल 279 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराकर 35 कांड दर्ज करते हुए 93 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ सारण पुलिस द्वारा 'आवाज दो' अभियान चला कर लगातर कार्रवाई की जा रही है। जनता से सूचना और सहयोग की अपील है, यदि आप या आपके आसपास कोई महिला इस तरह की समस्याओं से जुझ रही है, तो 'आवाज दो' हेल्पलाइन नम्बर 9031600191 से अपनी बात हम तक पहुचाएं।