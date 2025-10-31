Bihar Chunav 2025: सोनपुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया राबड़ी देवी का नाम, विरोधियों पर कह दी ये बात
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर में कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने विपक्ष के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि जनता जानती है कि विकास किस सरकार में होगा। उन्होंने सोनपुर के विकास को गोद लेने और राबड़ी देवी को हराने वाले विनय कुमार सिंह की जीत का दावा किया। उन्होंने महिलाओं को दी गई सहायता राशि की जानकारी दी और हरिहरनाथ कॉरिडोर के निर्माण की बात कही।
संवाद सहयोगी, सोनपुर (सारण)। बिहार के विकास की तेज गति और सामाजिक प्रगति के लिए इस बार पुनः एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटेगी। विरोधियों का दुष्प्रचार धरा का धरा रह जाएगा। जनता अच्छी तरह जानती है कि राज्य का विकास किसकी सरकार में होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सोनपुर के गंगाजल हाई स्कूल में आयोजित चुनावी सभा में यह कहा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और राज्य विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनता विकास कार्यों को देख रही है। वह किसी भी हाल में भटकाव का शिकार नहीं होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनपुर विधानसभा से कि पिछली बार एक प्रत्याशी के खड़ा हो जाने से लव कुश समाज के लोग रास्ता भटक गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। सोनपुर के विकास के लिए वे इस क्षेत्र को गोद लेंगे। सोनपुर की समस्याओं का समाधान करेंगे।
एनडीए उम्मीदवार विनय कुमार सिंह के संदर्भ में कहा कि यह वही विनय हैं जिन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी को रिकॉर्ड मतों से हराया था। इस बार भी ऐसा ही होगा। जनता का उत्साह और उमंग बता रहा है कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की जीत होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10 हजार 10 हज़ार रुपए दिये। इसके बारे मे विपक्ष यह दुष्प्रचार करने मे लगा हुआ है कि इस राशि को ब्याज के साथ वापस करना होगा लेकिन यह सरासर झूठ है। रुपये वापस नहीं लिए जाएंगे।
काशी विश्वनाथ की तरह हरिहर क्षेत्र सोनपुर मे बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा। विनय कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार मे निरंतर न केवल राज्य का विकास हो रहा है बल्कि वंचितो और समाज के अंतिम पंक्ति मे खड़े लोगो के जीवन शैली मे बदलाव भी हो रहा है। सभा का संचालन राजीव कुमार सिंह कर रहे थे। इस दौरान मंच पर भाजपा के प्रान्तीय नेता जगन्नाथ ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता उपेन्द्र कुमार सिंह, हेमनारायण सिंह, , आदित्य कुमार छोटू, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष चंदेश्वर भारती, आनंद किशोर सिंह, अधिवक्ता समरजीत सिंह ,मुकेश कुमार सिंह, घनश्याम सिंह रामविनोद सिंह, रणविजय कुमार सिंह, वेद प्रकाश उपाध्याय, कुमार गोपाल सिंह, राहुल पासवान, सूनीलदूबे, राधेश्याम सिंह,भाजपा नेत्री मुस्कान सिंह, राणाविमल सिंह, आदि मौजूद थे।
