संवाद सहयोगी, सोनपुर (सारण)। बिहार के विकास की तेज गति और सामाजिक प्रगति के लिए इस बार पुनः एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटेगी। विरोधियों का दुष्प्रचार धरा का धरा रह जाएगा। जनता अच्छी तरह जानती है कि राज्य का विकास किसकी सरकार में होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सोनपुर के गंगाजल हाई स्कूल में आयोजित चुनावी सभा में यह कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और राज्‍य विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनता विकास कार्यों को देख रही है। वह किसी भी हाल में भटकाव का शिकार नहीं होगी। सम्राट चौधरी ने कहा क‍ि सोनपुर विधानसभा से कि पिछली बार एक प्रत्याशी के खड़ा हो जाने से लव कुश समाज के लोग रास्ता भटक गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। सोनपुर के विकास के लिए वे इस क्षेत्र को गोद लेंगे। सोनपुर की समस्याओं का समाधान करेंगे।

एनडीए उम्मीदवार विनय कुमार सिंह के संदर्भ में कहा कि यह वही विनय हैं जिन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी को रिकॉर्ड मतों से हराया था। इस बार भी ऐसा ही होगा। जनता का उत्साह और उमंग बता रहा है कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की जीत होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10 हजार 10 हज़ार रुपए दिये। इसके बारे मे विपक्ष यह दुष्प्रचार करने मे लगा हुआ है कि इस राशि को ब्याज के साथ वापस करना होगा लेकिन यह सरासर झूठ है। रुपये वापस नहीं लिए जाएंगे।