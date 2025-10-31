बारिश ने बिगाड़ा खेल, सभा से पहले ही डूब गया सीएम योगी के लिए बनाया गया हेलीपैड

संवाद सूत्र, लालगंज। लालगंज में चुनावी पारा गरम था लेकिन पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश ने चुनावी पारे को ठंडा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को लालगंज में सभा होना है लेकिन लगातार बारिश की वजह से सभा के समय को लगातार आगे बढ़ाने और मौसम के साफ होने की उम्मीद के बीच चुनावी पारे पर इंद्र देव पानी फेरने पर आमादा दिख रहे है।

लालगंज में जहां योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है, योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के लिए चुनावी सभा करने वाले है। सभा के लिए सभी तैयारियां पूरी है मंच सज चुका है और योगी आदित्यनाथ के स्वागत का बैनर और मंच तैयार है।

बारिश की वजह से सभा स्थल पानी से लबालब योगी के सभा तक पहुंचने के लिए हेलीपैड भी तैयार है लेकिन लगातार बारिश की वजह से सभा स्थल पानी से लबालब भर चुका है और हेलीपैड स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा कार्यकर्ता ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और लबालब पानी से भरे सभा स्थल को भाजपा समर्थक झंडे बैनर से सजाने में जुटे है।

हैलीपैड डूब न जाए इसलिए हैलीपैड पर बड़े बड़े मोटरो से पानी निकाला जा रहा है। हालात को देख समर्थक निराश तो है लेकिन चुनावी जोश में दिख रहे है। निराशा में समर्थको ने बताया की बारिश ने कार्यक्रम का मूड तो जरूर बिगाड़ दिया है लेकिन उन्हें उम्मीद है की आंधी पानी उनके जोश को कम नही कर सकता और योगी जी उनसे मिलने जरूर आएंगे।

हेलीपैड से भी पानी निकल गया भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि तैयारी पूर्ण है नियमित समय से आधे घंटे लेट वे आएंगे योगी जी की खुद की भी इक्षा है यहां आने की, पानी निकालने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है,मोटर लगा हुआ है, टैंकर मशीन लगा हुआ है ,