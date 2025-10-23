Bihar Teacher Salary: राघोपुर के दर्जनों शिक्षकों को नहीं मिला सितंबर का वेतन, आंदोलन की चेतावनी
राघोपुर में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई। शिक्षकों ने सेवा पुस्तिका के संधारण और प्रोन्नति जैसे मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन करेंगे। शिक्षकों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
संवाद सूत्र, राघोपुर। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) की राघोपुर इकाई की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में वेतन भुगतान में होने वाले विलंब पर गहरी नाराजगी जताई गई। बैठक की अध्यक्षता पवन कुमार ने तथा संचालन प्रखंड सचिव कृष्ण कन्हैया कुमार ने किया।
महुआ प्रखंड के शिक्षक रंजन कुमार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण अन्य जिलों की तरह कैंप लगाकर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
शशि कुमार सिंह ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली के अनुसार कालबद्ध एवं स्नातक ग्रेड प्रोन्नति मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह जल्द नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा।
राज्य संघर्ष परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार और शिक्षा पदाधिकारियों का विचार है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित न हो, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन क्षेत्रीय पदाधिकारी समस्याओं को उलझाकर दोहन और शोषण कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राघोपुर के दर्जनों शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है। वेतन पर्ची में त्रुटि बताकर जिला कार्यालय भेज दिया गया और पुनः संपर्क स्थापित करने के नाम पर शिक्षकों से दोहन शुरू हो जाता है। कई प्रधान शिक्षकों को योगदान दिए महीनों हो गए हैं, फिर भी उनका वेतन नहीं मिला है।
उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में शिक्षकों ने दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे त्योहार कैसे मनाए होंगे। वेतन भुगतान में हो रही विसंगतियों को लेकर शिक्षक आक्रोशित हैं और उन्होंने इसे जल्द सुधारने तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
राज्य सचिव राज कुमार साह ने कहा कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है।
बैठक में प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार रजक, अमरेश व्यास मिश्र, आर्यन राज, मनोज कुमार, मथुरा प्रसाद, मो. एकरामुल हक, मिठू कुमार, निशांत कुमार, पवन कुमार, रघुनाथ राम, राकेश कुमार, रामरूप प्रसाद, रंजन कुमार, रंजित कुमार, सरोज कुमार, शत्रुघ्न कुमार, सोनी कुमारी, खुशबू कुमारी, सुनील कुमार सिंह, सन्नी कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने भाग लिया और शिक्षकों की बढ़ती समस्याओं पर चर्चा की।
