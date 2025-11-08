जानकारी के अनुसार इस मामले में उम्‍मेद ठाकुर ने बीते दिनों जुड़ावनपुर थाना में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता का आरोप है कि थानेदार ने बदसलूकी और मारपीट की।

मोहन ठाकुर असम में एक सैलून में काम करता था। छठ के मौके पर गांव आया था। यहां से दो नवंबर की शाम लापता हो गया था।

मृतक 20 वर्षीय मोहन ठाकुर था। पिता उम्‍मेद ठाकुर ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस आलोक में एसपी ने थानेदार को लाइन हाज‍िर कर दिया है।

संवाद सूत्र, राघोपुर (हाजीपुर)। राघोपुर के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्‍या कर दी गई। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी।

थाने पर जब पांच नवंबर को उनका दूसरा बेटा गया तो उसे मारपीट और गालीगलौज कर वहां से भगा दिया गया। उन्‍होंने बताया क‍ि बेटे की छह माह पहले ही शादी हुई थी।

वह दो नवंबर की शाम बजरंगबली चौक पहाड़पुर पश्चिमी घूमने निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू की गई।

सोने के सारे गहने गायब

उसका कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी स्‍वीच ऑफ बताने लगा। उनका आरोप है कि यद‍ि पुल‍िस समय पर जांच करती तो शायद उनका बेटा जीवित रहता।

पिता ने कहा क‍ि मोहन सोने के चेन, दो हनुमानी, दो अंगूठी, चांदी का बल्‍ला पहने हुए था। शव मिला तो हाथ में घड़ी था बाकी समान गायब थे।

बिलखते हुए प‍िता ने कहा क‍ि उनके बेटे की हत्‍यारों ने बड़ी निर्ममता से हत्‍या की है। चेहरे को कुचल दिया गया है। तेजाब भी डाल दिया गया है।

मज‍िस्‍ट्रेट की निगरानी में निकाला गया शव

मोहन ठाकुर चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। शुक्रवार शाम पुल‍िया के पास दुर्गंध आने और कुत्‍तों को मंडराते देख लोगों को आशंका हुई।

वहां लोग पहुंचे तो युवक का सिर दिख रहा था। इसके बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पुल‍िस पहुंची लेक‍िन गुस्‍साए लोगों ने कहा कि मजि‍स्‍ट्रेट के आने पर ही शव निकाला जाएगा।

इसके बाद मज‍िस्‍ट्रेट पहुंचे और शव को बाहर निकाला गया। सदर अस्‍पताल में पोस्‍टमार्टम के बाद स्‍वजन शव लेकर घर चले गए। घर पर कोहराम मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ललित मोहन शर्मा, सदस्य एसडीपीओ सुबोध कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिवार वालों से घटना की जानकारी ली।

एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया क‍ि कई दिनों से लापता युवक का शव जमीन में गड़ा मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। स्‍वजन व स्‍थानीय लोगों की शिकायत के आलोक में थानेदार को हटा दिया गया है।



