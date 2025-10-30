राबड़ी देवी के पास पहुंची तेजस्वी की शिकायत, लालू परिवार को चुभ जाएगी बुजुर्ग वोटर की ये बात

संवाद सूत्र, राघोपुर। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर प्रखंड में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने छोटे पुत्र एवं राजद प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जगह-जगह पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

उन्होंने लोगों से तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि राघोपुर के लोगों ने हमारे पूरे परिवार को हमेशा अपार स्नेह दिया है। यहां से लालू प्रसाद यादव, मैं स्वयं और अब तेजस्वी यादव ने जनता की सेवा करने का अवसर पाया है।

रूस्तमपुर लोहा पुल से मलिकपुर तक रोड शो राबड़ी देवी का काफिला रोड शो में रूस्तमपुर लोहा पुल से मलिकपुर होते हुए विभिन्न गांवों तक गया। रास्ते भर महिलाएं और पुरुष सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आए।

कई स्थानों पर महिलाओं ने साड़ी और खोइंचा देकर उनका अभिनंदन किया। मलिकपुर गांव में एक महिला ने अपने पुत्र की सड़क हादसे में मृत्यु का जिक्र करते हुए राबड़ी देवी के सामने फूट-फूट कर रोने लगी, जिस पर उन्होंने उसे सांत्वना दी।

लालू परिवार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप वहीं रोड शो के दौरान एक बुजुर्ग ने कहा कि आप राघोपुर के साथ सौतेला व्यवहार करती है। आपका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव यहां बहुत कम आते हैं। राबड़ी देवी ने जगह जगह पर रूककर लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी समस्या सुनाई। राबड़ी देवी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।