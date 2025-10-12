Language
    'राघोपुर की दुर्दशा के लिए जनता खुद जिम्मेदार', प्रशांत किशोर बोले- नेताओं में डर होना जरूरी

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने राघोपुर में कहा कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए जनता खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वे गलत नेताओं को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़, कटाव जैसी समस्याओं के बावजूद लोग उन्हीं नेताओं को वोट देते हैं। बदलाव के लिए जनता को वोट देने का तरीका बदलना होगा। 

    प्रशांत किशोर ने राघोपुर में जनसभा को किया संबोधित। (जागरण)

    संवाद सूत्र, राघोपुर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर की जनता विधायक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुनती है, लेकिन क्षेत्र की दुर्दशा तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक यहां की जनता खुद सुधारने की ठान नहीं लेगी।

    वे शनिवार को बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में राघोपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग बाढ़, कटाव, शिक्षा और रोजगार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी वही नेताओं को वोट देते हैं जो इन हालात के जिम्मेदार है।

    उन्होंने कहा कि सुधार किसी व्यक्ति या मेरे आने से नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब लोग अपने वोट देने के तरीके को बदलेंगे। अब जनता को तय करना होगा कि काम करने वालों को वोट मिले और जो काम नहीं करें उन्हें हराया जाए।

    उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में जन सुराज के डर से सरकार ने विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है।

    नेताओं में जनता का डर होना जरूरी

    उन्हाेंने कहा कि नेताओं में जनता का डर होना जरूरी है। राघोपुर की दुर्दशा इसलिए है कि यहां के नेता न बाढ़ में जाते हैं, न सड़क बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता फिर भी वोट देगी। जब जनता हार का डर पैदा करेगी, तभी विकास होगा।

    तेजस्वी यादव के हर घर में नौकरी के वादे पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 78 साल में बिहार में सिर्फ 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जिनमें से 18 साल राजद की सरकार रही।

    अब अगर कोई कहता है कि 20 दिन में 3 करोड़ नौकरियां देगा, तो या तो वह खुद मूर्ख है या जनता को मूर्ख बना रहा है। प्रशांत किशोर के राघोपुर आगमन पर जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया।

    दुर्गा चौक, फतेहपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डू से तराजू पर तौलकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जन सुराज के नेता चंचल कुमार सिंह, विकास कुमार, बिट्टू कुमार, सर्वेश्वर कुमार, नागेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।