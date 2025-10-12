'राघोपुर की दुर्दशा के लिए जनता खुद जिम्मेदार', प्रशांत किशोर बोले- नेताओं में डर होना जरूरी

संवाद सूत्र, राघोपुर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर की जनता विधायक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुनती है, लेकिन क्षेत्र की दुर्दशा तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक यहां की जनता खुद सुधारने की ठान नहीं लेगी।

वे शनिवार को बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में राघोपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग बाढ़, कटाव, शिक्षा और रोजगार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी वही नेताओं को वोट देते हैं जो इन हालात के जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि सुधार किसी व्यक्ति या मेरे आने से नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब लोग अपने वोट देने के तरीके को बदलेंगे। अब जनता को तय करना होगा कि काम करने वालों को वोट मिले और जो काम नहीं करें उन्हें हराया जाए।

उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में जन सुराज के डर से सरकार ने विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। नेताओं में जनता का डर होना जरूरी उन्हाेंने कहा कि नेताओं में जनता का डर होना जरूरी है। राघोपुर की दुर्दशा इसलिए है कि यहां के नेता न बाढ़ में जाते हैं, न सड़क बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता फिर भी वोट देगी। जब जनता हार का डर पैदा करेगी, तभी विकास होगा।