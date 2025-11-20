आजादी बाद पहली बार पातेपुर का विधायक बना मंत्री, इलाके में खुशी की लहर

संवाद सूत्र, पातेपुर। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रौशन को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। पातेपुर क्षेत्र वासियों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। आजादी बाद 1952 में हुए चुनाव बाद से 2020 तक पातेपुर से निर्वाचित कोई भी विधायक बिहार सरकार में मंत्री नहीं बन पाया था। वि

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धायक के रूप में लखेंद्र पासवान 1967 एवं मध्यावधि चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले स्व. पलटन राम को छोड़कर यहां से लगातार दुबारा चुनाव जीतने के 56 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ पहली बार यहां से मंत्री बनने का दो रिकार्ड कायम किया है।

एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई लखेंद्र को मंत्री बनाए जाने के साथ ही पातेपुर में खुशी की लहर के बीच भारी संख्या में जुटे लोगों ने जमकर अबीर-गुलाल उड़ाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष सुनील कुशवाहा के नेतृत्व में पातेपुर बाजार में एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं रंग-गुलाल लगाकर मंत्री बनाए जाने की बधाई दी। साथ ही मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन को बधाई दी।