आजादी बाद पहली बार पातेपुर का विधायक बना मंत्री, इलाके में खुशी की लहर
आजादी के बाद पहली बार पातेपुर का विधायक मंत्री बना है, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों में उत्साह का माहौल है और वे जमकर जश्न मना रहे हैं। यह पातेपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
संवाद सूत्र, पातेपुर। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रौशन को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। पातेपुर क्षेत्र वासियों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। आजादी बाद 1952 में हुए चुनाव बाद से 2020 तक पातेपुर से निर्वाचित कोई भी विधायक बिहार सरकार में मंत्री नहीं बन पाया था। वि
धायक के रूप में लखेंद्र पासवान 1967 एवं मध्यावधि चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले स्व. पलटन राम को छोड़कर यहां से लगातार दुबारा चुनाव जीतने के 56 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ पहली बार यहां से मंत्री बनने का दो रिकार्ड कायम किया है।
एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई
लखेंद्र को मंत्री बनाए जाने के साथ ही पातेपुर में खुशी की लहर के बीच भारी संख्या में जुटे लोगों ने जमकर अबीर-गुलाल उड़ाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष सुनील कुशवाहा के नेतृत्व में पातेपुर बाजार में एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं रंग-गुलाल लगाकर मंत्री बनाए जाने की बधाई दी। साथ ही मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन को बधाई दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के साथ ही सभी एनडीए के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पातेपुर के विधायक को मंत्री पद मिला है जो सराहनीय है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सनोज पासवान, नथुनी सिंह कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, मोहम्मद एहकाम, मुन्नी पटेल, पुरुषोत्तम यादव, पवन सिंह, कुन्दन शर्मा, मोहम्मद फुलो आदि के साथ ही भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे।
