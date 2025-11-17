प्रेम जाल में फंसाकर ओडिशा के नर्स से ठगी, गर्भपात करवाया, परिवार ने दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। ओडिशा की एक नर्स को बिहार से भगाकर दिल्ली ले जाने, शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, पैसे ठगने, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने और गर्भपात कराने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़ कर भागने वाले युवक एवं उसके परिवार वालों के विरुद्ध हाजीपुर महिला थाने में प्राथमिकी कराई गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा की एक युवती बिहार के नरकटियागंज में नर्स का काम करती थी। इसी दौरान वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पटेढ़ा निवासी सौरभ कुमार उसे इंस्टाग्राम पर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे भगाकर दिल्ली ले गया।

3 लाख 85 हजार की ठगी वहां जाने पर युवती फिर से नर्स का काम करने लगी और सौरभ कुमार के साथ पति-पत्नी के रूप में रहने लगी। इस बीच वह गर्भवती हो गई। सौरभ कुमार ने इसी दौरान उससे उसकी कमाई का 3 लाख 85 हजार रुपये भी ले लिया।

उसके गर्भवती होने पर उसके संबंध में अपने परिवार वालों से शादी करने की बातचीत कर लिए जाने की बात बताकर उसे दिल्ली स्थित आवाम हॉस्पिटल में भर्ती कराकर गर्भपात कराने के बाद उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ कर सौरभ कुमार अपने घर भाग आया।

जान से मारने की धमकी बताया गया है कि हॉस्पिटल से ठीक होकर आने के बाद वह सौरभ कुमार के सराय थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पटेढ़ा स्थित घर पर आई। वहां मौजूद सौरभ कुमार, उसके पिता ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ गुगुल सिंह, उसकी मां गुड़िया सिंह तथा उसकी बहन पूजा सिंह ने मिलकर उसे बदचलन कहकर गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट किया और धमकी दिया कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो जान से मारकर लाश पचा देंगे।

झांसे में देकर फिर से बुलाया पीड़िता ने कहा है कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी। इसी बीच 10 अक्टूबर को सौरभ कुमार ने उसे कॉल कर शादी के संबंध में बातचीत करने को लेकर मिलने का प्रस्ताव दिया। फिर वह उसके झांसे आ गई।

इसके बाद उसे हाजीपुर स्टेशन रोड स्थित एक आवासीय होटल में बुलाया। इस दौरान सौरभ कुमार उससे पैसा लेकर होटल वाले को दिया और होटल में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के साथ थाने पर गया पीड़िता ने बताया है कि जब वह वहां से जाने लगा तो उसने विरोध कर चिल्लाने लगी। स्थानीय लोगों ने सौरभ कुमार को पकड़ कर नगर थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पीड़िता उसके साथ थाने पर गई।

वहां उसके परिवार वालों ने पहुंचकर पीड़िता पर दबाव बनाया और कहा कि सौरभ कुमार ने उससे जो 03 लाख 85 हजार रुपए लिया है, वह ले लो और उसे माफ कर दो। इसके साथ ही भविष्य में किसी तरह की धमकी भी नहीं दिए जाने का आश्वासन दिया।