हाजीपुर में वकील के घर दूसरी बार NIA की रेड, लाइसेंसी पिस्टल सहित 4 लाख कैश बरामद
मुजफ्फरपुर में एके-47 बरामदगी मामले में एनआईए ने हाजीपुर में एक वकील के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 18 कारतूस, चार लाख रुपये नकद और एक लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई। वकील संदीप कुमार सिन्हा के घर पर हुई इस कार्रवाई में एनआईए ने घर के हर कोने की तलाशी ली। वकील पर अवैध हथियार तस्करी और जमीन में निवेश का आरोप है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मुजफ्फरपुर में एके 47 बरामद मामले में एनआइए की टीम ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसडीओ रोड स्थित एक वकील के घर में नगर थाना की पुलिस की मदद से दूसरी बार रेड कर लाइसेंसी हथियार, पिस्तौल, कारतूस नगद रुपए अन्य सामान बरामद किया है। एनआईए की टीम ने एसडीओ रोड निवासी अशोक कुमार सिन्हा के पुत्र वकील संदीप कुमार सिन्हा उर्फ छोटू के घर छापेमारी कर एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 18 कारतूस, नगद चार लाख रुपए एवं एक लाइसेंसी बंदूक बरामद किया है।
जानकारी के अनुसार, टीम बुधवार की सुबह करीब 9:00 बजे अचानक कई वाहनों से वकील के घर पहुंच गए। टीम ने में गेट का दरवाजा खुलवाने के पश्चात घर में प्रवेश किया। उसके बाद घर के लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया।
उसके बाद टीम ने घर के सभी कमरा, शौचालय, बारामदा, गोदरेज, ट्रक, बक्सा, पलंग सहित घर के प्रत्येक कोना में करीब 4 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पिस्टल नगर ग्रुप में कारतूस लाइसेंसी बंदूक एवं अन्य सामान बरामद किया। बरामद सामान को टीम अपने साथ ले गई।
मुजफ्फरपुर में मिले एके 47 मामले में हुई रेड
मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर में मिले एके 47 के मामले में एनआइए की टीम ने बीते 18 दिसंबर 2024 को नगर थाना क्षेत्र के एसडीओ रोड स्थित वकील एवं कृष्ण पुरी बाग मली में सत्यम के घर में छापेमारी किया था।
टीम अचानक अल सुबह रेड करने के लिए पहुंची करीब 4 घंटे तक रेड के बाद टीम वापस चली गई। इस दौरान टीम के अधिकारियों ने कुछ बताने से इंकार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार वकील जमीन का कारोबार भी करता है।
हथियार और अवैध जमीन का कनेक्शन आया था सामने
बताया जा रहा है कि हाजीपुर के सत्यम कुमार और मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरैरा गांव निवासी विकास कुमार नागालैंड से एक-47 राजधानी एक्सप्रेस से खरीद कर लाया था। पुलिस आरोपितों के पास से लेंस लगे प्रतिबंधित हथियार एक-47 एसॉल्ट राइफल के अलावा मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल जब्त किया था।
इसमें विकास और सत्यम आपस में ममेरा फुफेरा भाई है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि सत्यम कुमार और विकास कुमार दोनों अवैध हथियार खरीदकर बिहार लाकर उसे बेच देता था। बेचकर जो पैसा मिलता था उससे वह जमीन में निवेश करता था। जमीन खरीदवाने में एडवोकेट छोटू लला की भूमिका भी अहम बताई जा रही है।
एडवोकेट के भाई की आठ साल पहले हो चुकी है हत्या
बता दें कि छोटू के भाई संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव लला की हत्या बदमाशों ने करीब 8 साल पहले गोली मारकर कर दी थी। संजीव हाजीपुर के एसडीओ रोड निवासी सेवा निवृत शिक्षक अशोक कुमार सिंह का पुत्र और शहर के नामी मुख्तार प्रेम बाबू का पोता थे।
संजीव सिंह नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक टेंपो स्टैंड से बाइक से एसडीओ रोड अपनी आवास जा रहा था। इसी दौरान आवास के कुछ दूरी पर स्थित बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। संजीव गांधी चौक टेंपो स्टैंड के ठेकेदार और पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी थे।
इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि एनआईए की टीम ने एसडीओ रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर एक पिस्तौल, 18 कारतूस,दो मैगजीन,नगद चार लाख रुपए, एक लाइसेंसी बंदूक बरामद किया। बरामद हथियार को टीम अपने साथ ले गई।
