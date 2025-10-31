Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार’, सम्राट चौधरी ने कहा- विपक्ष के झूठ व झांसे को समझ रही जनता

    By Shankar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने सोनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का विकास एनडीए सरकार में ही संभव है। उन्होंने महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता का जिक्र किया और हरिहरनाथ कॉरिडोर के निर्माण की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    सम्राट चौधरी का विपक्ष पर हमला

    संवाद सहयोगी, सोनपुर। बिहार के विकास की रफ्तार और सामाजिक प्रगति को देखते हुए इस बार भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। विरोधियों का दुष्प्रचार धराशायी हो जाएगा। बिहार की जनता भली-भांति जानती है कि राज्य का वास्तविक विकास किसकी सरकार में संभव है। ये बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को वो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगाजल हाईस्कूल मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में जनता भटकाव का शिकार नहीं होगी और एनडीए सरकार को पुनः अवसर देगी।

    सोनपुर से एनडीए की जीत तय 

    सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार एक प्रत्याशी के खड़ा हो जाने से लव-कुश समाज के लोग भ्रमित हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 

    उन्होंने कहा कि वे सोनपुर क्षेत्र को गोद लेकर यहां की समस्याओं का समाधान करेंगे और इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैदान में उमड़ा जनसैलाब और जनता का उत्साह यह साबित करता है कि सोनपुर से एनडीए की जीत तय है।

    महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता पर विपक्ष को घेरा

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य की 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। विपक्ष इस पर झूठा प्रचार कर रहा है कि यह राशि ब्याज सहित वापस ली जाएगी, जबकि यह सरासर असत्य है। 

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनडीए सरकार ने जो दस-दस हजार रुपये दिए हैं, वह कभी वापस नहीं लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र में बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान मिलेगी।