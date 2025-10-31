‘बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार’, सम्राट चौधरी ने कहा- विपक्ष के झूठ व झांसे को समझ रही जनता

संवाद सहयोगी, सोनपुर। बिहार के विकास की रफ्तार और सामाजिक प्रगति को देखते हुए इस बार भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। विरोधियों का दुष्प्रचार धराशायी हो जाएगा। बिहार की जनता भली-भांति जानती है कि राज्य का वास्तविक विकास किसकी सरकार में संभव है। ये बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को वो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगाजल हाईस्कूल मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में जनता भटकाव का शिकार नहीं होगी और एनडीए सरकार को पुनः अवसर देगी।

सोनपुर से एनडीए की जीत तय सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार एक प्रत्याशी के खड़ा हो जाने से लव-कुश समाज के लोग भ्रमित हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि वे सोनपुर क्षेत्र को गोद लेकर यहां की समस्याओं का समाधान करेंगे और इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैदान में उमड़ा जनसैलाब और जनता का उत्साह यह साबित करता है कि सोनपुर से एनडीए की जीत तय है।

महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता पर विपक्ष को घेरा उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य की 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। विपक्ष इस पर झूठा प्रचार कर रहा है कि यह राशि ब्याज सहित वापस ली जाएगी, जबकि यह सरासर असत्य है।