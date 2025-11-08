Language
    बिहार में प्रतिबंधित मांस को लेकर हंगामा, नट समुदाय के 1 दर्जन घरों में लगाई आग

    By Gangesh Gunjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    लालगंज के चकमुबारक गांव में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने नट समुदाय के कई घरों में आग लगा दी। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    आग बुझाती फायर ब्रिगेड की टीम। (जागरण फोटो)

    संवाद सूत्र, लालगंज। लालगंज थाना क्षेत्र की रिखर पंचायत अंतर्गत चकमुबारक गांव में शनिवार की दोपहर संदिग्ध व प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोप लगाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।

    इस दौरान आक्रोशित लोगों ने नट समुदाय के करीब एक दर्जन घरों में आग लगा दी। अगलगी की इस घटना में कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए और करीब पांच लाख रुपये से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।

    मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि गांव में संदिग्ध व प्रतिबंधित मांस की तस्करी की जा रही है। इसी दौरान ग्रामीणों ने बाइक से बोरे में मांस लेकर जा रहे एक व्यक्ति से जब स्थानीय लोगों ने पूछताछ की, तो वह बाइक छोड़कर फरार हो गया।

    इसके बाद ग्रामीणों ने उक्त स्थल की तलाशी ली, तो नट समुदाय के कुछ घरों के पीछे बोरे में भरा मांस बरामद हुआ। पूछने पर जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो भीड़ उग्र हो गई और हंगामा करने लगी।

    इस दौरान करीब एक दर्जन घरों में आग लगा दी। इसकी सूचना मिलते ही लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और वैशाली थानाध्यक्ष राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लालगंज और वैशाली से बुलाई गई दो दमकल गाड़ियों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    आग में घरों में रखे बक्से, पेटियां, कपड़े, बर्तन, जेवर, गैस सिलेंडर और नकद रुपये जलकर राख हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने हालात को नियंत्रण में कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    इस संबंध में लालगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उपद्रव और आगजनी करने वालों की पहचान की जा रही है। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।