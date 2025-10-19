मुखाग्नि के समय शरीर में हुई हलचल: वैशाली में बुजुर्ग के साथ चमत्कार!

संवाद सूत्र, बिदुपुर (हाजीपुर)। मुखाग्‍न‍ि देने से पहले जैसे ही गंगाजल छिड़का गया, बुजुर्ग की सांसें चलती महसूस हुई। फिर तो हड़कंप मच गया। जांच की गई तो सच में सांस चल रही थी। आनन-फानन में घाट पर ही डाक्‍टर को बुलाया गया। वहां पर इलाज शुरू कर दिया गया। इसके बाद अस्‍पताल ले जाकर उनका उपचार किया जा रहा है। जिसने भी यह खबर सुनी वह सन्‍न रह गया। यह अनोखी घटना वैशाली जिले के बिदुपुर की है।

पानापुर दिलावरपुर के 70 वर्षीय रामवृक्ष सिंह को पटना के अस्‍पताल में डाक्‍टर ने मृत घोषि‍त कर दिया था। उनके बेटे ने बताया कि रामवृक्ष सिंह को आंत में बीमारी थी। बीमार पड़े तो पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाया, लेकिन स्‍थ‍ित‍ि नहीं सुधरी। वहां के डाक्‍टर ने कहा कि पटना में इलाज करवाइए। तब पटना के अगमकुआं के पास एक निजी अस्‍पताल में भर्ती करवाया। वहां इलाज चल रहा था, लेकिन स्‍थ‍ित‍ि में सुधार नहीं हो पा रहा था।

पांच दिन तक वे पटना के उस अस्‍पताल में भर्ती रहे। शनिवार शाम करीब पांच बजे डाक्‍टर ने उन्‍हें मृत बता दिया। तब उन्‍हें लेकर घर चले आए। रातभर उन्‍हें घर पर ही रखा। करीब 20 घंटे बाद रविवार को अंतिम संस्‍कार के लिए गंगा नदी के किनारे गोपालपुर घाट लाया गया। वहां चिता पर उन्‍हें रखा गया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी क्रम में गंगाजल छिड़का गया तो उनके शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। यह देखकर सभी चौंक उठे। बेटे ने सीने पर हाथ लगाया तो धड़कनने का अहसास हुआ। तब शरीर पर और गंगाजल छिड़का गया। घड़े से गंगा का ही पानी उनके मुंह में डाला गया तो उन्‍होंने उसे पी लिया।