    Sonpur Mela: देखते ही देखते लड़की बन गई गुरिल्ला, मेला में दर्शकों को रोमांच से भर दे रहा जादूगरों का 'मायालोक'

    By Gangesh Gunjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में इस वर्ष जादूगरों का मायालोक सजा है, जहां इंद्रजाल और मायाजाल का अद्भुत संगम है। दर्शक लड़की को गुरिल्ला बनते और तलवार से ...और पढ़ें

    जादू दिखाते जादूगर आरके सरकार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में इस वर्ष देश के नामचीन जादूगरों का मायालोक सजा हुआ है। यहां इंद्रजाल और मायाजाल को इतनी खूबसूरती से समन्वित कर प्रस्तुत किया जा रहा है कि दर्शक मंत्रमुग्ध भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित भी।

    यहां देखते-देखते लड़की पिंजरे में गुरिल्ला बन जाती है और पल भर में फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। इतना ही नहीं, लड़की के शरीर के अंग-प्रत्यंग को तेज तलवार से काट देने के बाद भी वह साबुत संदूक से जिंदा बाहर निकल आती है।

    ये हैरतअंगेज जादुई खेल लकड़ी बाजार रोड पर, शिव दुलारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित बाजारों में चल रहे हैं, जहां जादूगरों ने अपनी जादुई दुनिया बसाई है।

    लकड़ी बाजार रोड के उत्तरी किनारे दो पंडालों में देश के ख्यातिप्राप्त जादूगर डा. शिव सम्राट और युवा जादूगर आरके सरकार अपना जादू प्रदर्शन कर रहे हैं।

    शुक्रवार को दोनों पंडालों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी और एक भी सीट खाली नहीं मिली। दर्शकों के सिर चढ़कर जादू बोल रहा था। सभी लोग विस्मित, रोमांचित और उत्सुकता से हर दृश्य का इंतजार कर रहे थे।

    जादूगर डॉ. शिव सम्राट ने लड़की को पिंजरे में पल भर में गुरिल्ला में बदलकर दिखाया और फिर उसी तेजी से लड़की को वापस सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज खेलों से दर्शकों को चकित कर दिया। दर्शक जादूगर के मायाजाल में उलझे रहे और दिल थामकर जादुई खेलों का आनंद लेते रहे।

    जोकर, नृत्यांगनाएं और अनोखे जादुई प्रयोग

    शो की शुरुआत जोकर मास्टर द्वारा मनोरंजन से हुई। जादूगर के मंच पर आने से पहले जादूई नगरी की नृत्यांगनाओं ने फिल्मी गीतों पर सामूहिक नृत्य कर दर्शकों को मोहित किया। दोनों जादूगरों के पंडालों में लोटा से कभी खत्म न होने वाले पानी का जादू भी खूब पसंद किया जा रहा है।

    बार-बार पानी गिराने के बाद भी लोटा फिर से भर जाता है। डॉ. शिव सम्राट ने कहा कि जिस तरह गंगा-यमुना का जल समाप्त नहीं होता, उसी तरह जादूगर सम्राट का लोटा भी खाली नहीं होता। उन्होंने एक कटोरी चावल को दो कटोरी में, फिर उसे तीन कटोरी में बदलकर दिखाया।

    देखते-ही-देखते वही चावल पानी में तब्दील हो गया। पानी से भरे गिलास को पलटने पर एक बूंद पानी नहीं गिरा, मानो उसमें पानी था ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसी गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालने का प्रयास किया, पूरा गिलास पानी से भर गया।

    लड़की मच्छर या मक्खी बनकर उड़ जाती है

    शो का सबसे हैरतअंगेज दृश्य वह रहा जब जिंदा लड़की एक क्षण में मच्छर या मक्खी बनकर हवा में उड़ती दिखाई देती है और फिर पलक झपकते अपनी जगह पर खड़ी मिलती है। ये चमत्कारी प्रदर्शन बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को रोमांचित कर रहे हैं।

    दर्शकों की भीड़ लगातार उमड़ रही है और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं व पुरुष भी जादू शो को विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं। जादूगर आरके सरकार के पंडाल में भी आकर्षक जादू शो चल रहा है, जो दर्शकों को खूब लुभा रहा है। कुछ भिन्नताओं के बावजूद दोनों जादूगरों के प्रदर्शनों में मनोरंजन का समान स्तर दिखाई देता है।

    मनोरंजन की दृष्टि से यह जादूई नगरी दर्शकों के लिए बेहतरीन विकल्प है। हालांकि पूरा सोनपुर मेला ही एक विशाल मनोरंजन का खजाना है, लेकिन अगर कोई रोमांच चाहता है तो जादूगरों का यह मायालोक देखने लायक है।