वैशाली के महनार बाजार में लगी भीषण आग, चार दुकानें जलकर राख

संवाद सहयोगी, महनार। महनार थाना क्षेत्र के महनार बाजार स्थित न्यू रोड में शुक्रवार की देर रात हुई भीषण अगलगी की घटना में चार दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। अचानक उठी आग की लपटों से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जाता है कि रात करीब 12 बजे लोगों ने पहले धुआं उठते देखा। जब तक वे मौके पर पहुंचे, आग तेजी से फैल चुकी थी। देखते ही देखते दुकानों में रखा कपड़ा, किराना और इलेक्ट्रानिक सामान जलकर खाक हो गया।

स्थानीय लोग बाल्टी, पाइप और मोटर पंप की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लपटों की तीव्रता के आगे सभी प्रयास नाकाम रहे। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, किंतु छोटा वाहन होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

बाद में देसरी से बड़ा दमकल वाहन मंगाया गया। तब तक राम विलास पंडित, भरत कुमार, शत्रुधन सिंह और राणा की चारों दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं। देर रात तक दमकल कर्मी और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे रहे। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है।

दमकल की व्यवस्था पर उठे सवाल घटना के बाद व्यापारियों ने कहा कि महनार जैसे बड़े बाजार में सिर्फ एक छोटा दमकल वाहन है, जो बड़े हादसों के समय नाकाफी साबित होता है। उन्होंने महनार में स्थायी अग्निशमन केंद्र और बड़े दमकल वाहन की तत्काल व्यवस्था की मांग की है।

व्यापारियों ने कहा कि नगर क्षेत्र में रोजाना लाखों रुपये का कारोबार होता है, फिर भी अग्निशमन व्यवस्था बेहद कमजोर है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पूर्व में कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विभाग ने कोई सबक नहीं लिया।