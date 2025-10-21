निर्दलीय प्रत्याशी शीतल गुप्ता ने वैशाली में नाम लिया वापस, जदयू उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा

संवाद सूत्र, महनार(पटना)। विधानसभा चुनाव के बीच महनार में हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम ने महनार विधान में राजनीतिक हलचल बढ़ा दिया है। महनार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाली पूर्व वार्ड पार्षद सहदेव साह की पत्नी शीतल गुप्ता ने अपना नामांकन वापस लेते हुए एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा को समर्थन देने की घोषणा किया है।

उमेश सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में शीतल गुप्ता ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा किया। उन्होंने कहा कि महनार का विकाश उनकी प्राथमिकता है। चुनाव हारने के बाद भी उमेश सिंह कुशवाहा ने महनार के विकाश के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। इसलिए वह चाहती है कि महनार के विकाश की गाड़ी सतत चलती रही।

उन्होंने उन्हें अपना समर्थन दिया है। ताकि वह चुनाव जीतकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। इस मौके पर उमेश सिंह कुशवाहा ने समर्थन देने के लिए शीतल गुप्ता और सहदेव साह के प्रति आभार जताया। इस मौके पर कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने महनार विधान सभा के विकास क्षेत्र के विकास के लिए 2560 करोड़ की योजना दिया है। कहा कि सड़क के लिए 400 करोड़ की योजना के साथ वाया नदी पर पांच पुल, नगर परिषद में करोड़ों की विकास योजना उनजे प्रयास से शुरू हुई है।