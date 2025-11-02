महनार विधानसभा: क्षेत्र में बनाए गए 15 पिंक और 2 आदर्श मतदान केंद्र, 53 अतिसंवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात

संवाद सहयोगी, महनार। विधानसभा चुनाव को लेकर महनार विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। क्षेत्र के कुल 388 मतदान केंद्रों में से 15 को पिंक मतदान केंद्र और 02 को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया है।

वहीं 100 मतदान केंद्रों पर पुरुष एवं महिला दोनों मतदान कर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा 63 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 53 को अतिसंवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है। बताया गया कि महनार विधानसभा क्षेत्र में कुल 55 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें 30 सेक्टर जंदाहा प्रखंड में और 23 सेक्टर महनार प्रखंड में हैं। पूरा महनार नगर एवं प्रखंड क्षेत्र 8 जोन में विभाजित किया गया है। वहीं कुल 15 पिंक मतदान केंद्रों में से 10 महनार प्रखंड में बनाए गए हैं। इनमें से अवर निबंधन कार्यालय महनार में स्थित मतदान केंद्र 349, 350 एवं 351, बालक उच्च विद्यालय महनार स्थित मतदान केंद्र संख्या 352 एवं 353, मध्य विद्यालय महनार कन्या स्थित मतदान केंद्र संख्या 354, 355 मतदान केंद्र के साथ, कन्या उच्च विद्यालय महनार स्थित मतदान केंद्र संख्या 367, 368 एवं 369 को पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है।

पिंक मतदान केंद्र पर महिला कर्मियों की तैनाती रहेगी। सभी मतदान कर्मियों को सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था बालक उच्च विद्यालय, महनार में की गई है। इसके लिए कुल 22 काउंटर बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए भेजा जाएगा।

सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग और मूलभूत सुविधाएं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर उच्च गुणवत्ता वाले दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही बिजली, पानी, रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है।