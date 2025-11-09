प्रेमी ने वायरल किया अश्लील वीडियो, वैशाली में युवती ने खुद को लगाई आग; हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिदुपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में प्रेम-प्रसंग में धोखा खाई एक युवती ने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। आग लगने से वह बुरी तरह झुलस गई।

गंभीर रूप से झुलसी युवती का स्वजन आनन-फानन में आग बुझाकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया है।

घटना के संबंध में युवती की मां ने अस्पताल में बताया कि उसकी बेटी का पटना निवासी कौशल कुमार से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

कौशल ने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। इतना हीं नहीं मेरी बेटी की अश्लील वीडियो प्रसारित कर दिया। जिससे आहत मेरी बेटी ने अपने शरीर पर तेल छिड़कर कर आग लगा ली।

मां ने आरोप लगाया है कि आग लगाने की घटना के पूर्व आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने और प्रेम में धोखा की शिकायत लेकर महिला थाना पर गई थी। अपनी पूरी बात महिला थाना के थानाध्यक्ष को बताई।

आरोप है कि उन्होंने उनकी नहीं सुनी, थाने से भगा दिया। न्याय नहीं मिलने पर मैं घर लौट गई। इसी बीच मेरी बेटी ने इस घटना को अंजाम दिया।