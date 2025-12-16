औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण: जनसुनवाई में उठी 10 लाख प्रति कट्टा मुआवजा और नौकरी की मांग

संवाद सूत्र, जंदाहा। प्रखंड के बहसी सैदपुर एवं गराही पंचायत अंतर्गत राजस्व ग्राम में भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिक्स लेन हाइवे के समीप बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के निर्माण को लेकर होने वाले भू अर्जन मामले में रैयतों से सुझाव हेतु जनसुनवाई का आयोजन बहसी सैदपुर पंचायत स्थित मनरेगा भवन परिसर में किया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न गांव के भूस्वामियों के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर रैयतों के साथ जनसुनवाई की गई। बताया गया है कि दोनों पंचायत के राजस्व ग्राम के रैयतों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत एसआइए का कार्य ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के निदेशक प्रीति सिंहा के नेतृत्व में गठित टीम के स्तर पर किया गया था।

टीम के सदस्य डॉ. रणधीर प्रताप सिंह, अमरेंद्र कुमार, नागेंद्र कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार एवं नवीन कुमार के नेतृत्व में विभिन्न राजस्व ग्राम के एसआइए रिपोर्ट के आधार पर जनसुनवाई की कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित भू-धारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया।

मौके पर भू-धारियों की सहमति एवं कठिनाई पर विस्तार से संवाद किया गया। निदेशक प्रीति सिंहा ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस गांव में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इससे इस क्षेत्र के युवा एवं मजदूरों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे पलायन पर अंकुश लगेगा। यहां इस तरह का विकासोन्मुखी कार्य शुरू हो रहा है। वहीं जमीन के एवज में सरकार रैयतों को उचित मुआवजा देगी। किसानों की मांग संवाद में उपस्थित भू स्वामियों ने कहा कि अधिग्रहित भूमि का कीमत न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रति कट्ठा दिया जाए। वहीं, बहसी दामोदर राजस्व ग्राम से रकबा के अनुरूप ज्यादा भूमि अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, उस रकवा को कम किया जाए। रैयतों को वंशावली के आधार पर नौकरी एवं मुआवजा दिया जाए।

बताया गया है कि औद्योगिक पार्क के लिए कुल 1243 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसमें सिर्फ जंदाहा अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम के 845 एकड़ जमीन है। इससे स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित होने को लेकर सरकारी स्तर से सभी प्रकार के सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने औद्योगिक पार्क की स्थापना के साथ-साथ क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य से संबंधित संसाधन की भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग की।

ये रहे मौजूद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय मुखिया राखी कुमारी, परियोजना समन्वयक अशोक कुमार, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदय प्रकाश उद्योग विभाग बिहार, राजस्व अधिकारी जंदाहा सौम्या, राजस्व कर्मचारी गणेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश राय, पूर्व मुखिया अरविंद राय, पूर्व सरपंच नथुनी ठाकुर, राजद नेता संजीव यादव, ग्रामीण प्रवीण कुमार, राजीव कुमार राय, रूपेश कुमार सिंह, मुखिया सत्येंद्र सिंह, आदि ने जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित भू अर्जन मामले में रैयतों को दी जाने वाली सुविधा एवं सहायता से अवगत कराया।