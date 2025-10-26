लालगंज में STF की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 4 पिस्तौल और 40 कारतूस के साथ दो लोग गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान एसटीएफ की टीम ने वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से गुप्त सूचना के आधार पर घटारो गांव में एक घर में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

इलाके की नाकेबंदी कर घंटों चली इस कार्रवाई में चार पिस्तौल, 40 कारतूस एवं मैगजीन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला से पूछताछ एवं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत पारु गांव में छापेमारी कर रामप्रसाद सिंह के पुत्र विरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह अपने ससुराल में छिपा हुआ था।

छापेमारी के दौरान एसटीएफ एवं पुलिस टीम ने गिरफ्तार की गई महिला मुनचुन देवी के घर से चार पिस्तौल, 40 कारतूस एवं मैगजीन बरामद किया है। गिरफ्तार की गई आरोपित महिला चुनमुन देवी एवं विरेन्द्र सिंह से गहन पूछताछ के बाद प्राथमिकी कर न्यायिक हिरासत में रविवार को जेल भेज दिया गया है।

महिला ने बताया कि विरेन्द्र सिंह हथियार मेरे घर पर रखकर अपने ससुराल चला गया है। यह जानकारी सदर एसडीपीओ-टू गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि एसटीएफ की टीम ने करताहा थानाध्यक्ष को सूचना दी कि घटारो गांव में छापेमारी करना है।

एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि वीरेंद्र सिंह के पास काफी संख्या में हथियार कारतूस है लेकिन वह अपना हथियार और कारतूस बगल के उमाशंकर सिंह की पत्नी चुनमुन देवी के घर में छुपा कर रखा हुआ है और वह कहीं बाहर चला गया है।

एसडीपीओ मंडल ने बताया कि चुनमुन देवी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके घर से एक 09 एमएम रेगुलर पिस्टल, दो मैगजीन, 18 कारतूस, एक 0.32 डायमीटर का पिस्टल, दो मैगजीन, 12 कारतूस, एक नाइन एमएम पिस्टल जो कंट्री मेड है।

एक रिवाल्वर कंट्री मेड और पांच कारतूस बरामद किया गया। कुल 04 हथियार 40 कारतूस, पिस्तौल रखने वाला बाक्स, हथियार सफाई करने वाला सामान, दो बट का प्लास्टिक कवर बरामद किया गया है। बरामद दो रेगुलर पिस्टल कहीं बाहर का है निर्मित एसडीपीओ ने बताया कि चुनमुन देवी से पूछताछ के बाद एसटीएफ की दूसरी टीम ने मुजफ्फरपुर वीरेंद्र सिंह के ससुराल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया कि बरामद दो रेगुलर पिस्टल यहां बन नहीं सकता है, कहीं बाहर से लाया गया है।

दो कंट्रीमेड जो बरामद किया गया है उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने उक्त कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। मोबाइल सर्विलांस पर मिली सूचना पर की गई कार्रवाई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि स्थानीय एक व्यक्ति का मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था। बातचीत के दौरान विरेन्द्र सिंह ने उस व्यक्ति को फोन कर बताया कि छठ महापर्व के दौरान वह आपना काला बैग जिसमें उनके द्वारा दिया गया सामान है, वह वापस ले जाए।

इसके बाद उस व्यक्ति ने विरेन्द्र सिंह को चुनमुन देवी के घर बैग रखने की बात कही। इसके बाद एसटीएफ ने करताहां थाना की पुलिस की मदद से छापेमारी कर हथियार बरामद किया। घटारो दक्षिणी पंचायत एक घर से सात लाख रुपये बरामद घटारो दक्षिणी पंचायत में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर से नगद सात लाख रुपया बरामद किया है। बरामद रुपये के संबंध में घर वालों ने पूछताछ के क्रम में बताया कि कुछ महीने पहले 27 लख रुपये का जमीन बेचा था। उसी का बचा हुआ पैसा घर में रखा हुआ है।