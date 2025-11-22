वैशाली में ज्वेलरी व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार; 9 के खिलाफ नामजद FIR

संवाद सूत्र, वैशाली। वैशाली थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर के समीप गुरुवार की देर शाम स्वर्ण व्यवसायी हिमांशु कुमार की बदमाशों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक 19 वर्षीय हिमांशु दाउदनगर निवासी रंजीत साह का पुत्र था और उसकी चकअलहदाद सरकारी पोखर के पास सोना-चांदी व बर्तन की दुकान है। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली थाना और बेलसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम करीब साढ़े सात बजे हिमांशु अपनी दुकान बंद कर अपने मित्र चकअलहदाद निवासी हरिमोहन राय के पुत्र प्रिंस कुमार के साथ बाइक से इब्राहिमपुर की ओर गया था। वहां 8-10 हमलावरों ने लाठी-डंडा व लोहे की राड से मारपीट कर जख्मी कर दिया।

हमलावरों ने मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हिमांशु को इब्राहिमपुर से दुमदमा जाने वाली सड़क किनारे फेंक दिया। सड़क किनारे घायल युवक को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों को इलाज के लिए मंसुरपुर अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के बाद डाक्टर ने हिमांशु को मृत घोषित कर दिया।

इसकी सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता और स्वजन आनन-फानन में अस्पताल पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली थाना की पुलिस के अलावा बेलसर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसडीपीओ सदर-2 ने गोपाल मंडल ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की। देर रात सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजनों को सौंप दिया। पिता ने 9 लोगों के विरुद्ध कराई प्राथमिकी इस मामले में मृतक के पिता ने नौ लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सप्ताह पहले दुमदूमा गांव निवासी अजीत कुशवाहा के पुत्र आकांशु कुमार से विवाद हुआ था। इसके बाद उसने इसका बदला लेने की धमकी दी थी।