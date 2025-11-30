गुजरात में लूट के बाद दुकानदार को मारी थी गोली, पिस्तौल-कारतूस के साथ आरोपी वैशाली से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। एसटीएफ टीम की गुप्त सूचना के आधार पर बिदुपुर थाना की पुलिस ने मधुरापुर गांव से गुजरात में आभूषण दुकान में लूटपाट के दौरान दुकानदार की हत्या के मामले में फरार आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किया गया आरोपी देसरी थाना क्षेत्र के खौखसा कल्याण बुजुर्ग निवासी रविंद्र पासवान के पुत्र पिंटू पासवान बताया गया है। पुलिस ने एक देसी पिस्टल और दो कारतूस बरामद किया। वह गुजरात के सूरत स्थित सचिन थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान में लूटपाट के दौरान आभूषण दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दिया था।

लूटपाट की घटना में पिंटू समेत वैशाली जिले के चार बदमाश शामिल थे। तीन बदमाश फिलहाल गुजरात जेल में बंद है। यह जानकारी सदर एसडीपीओ 1 सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध वैशाली जिले के आठ थानों में आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती चोरी का मामला दर्ज है।

एसडीपीओ ने बताया कि बीते शुक्रवार को वैशाली पुलिस को एसटीएफ टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पिंटू पासवान पिता रविन्द्र पासवान ग्राम बभनी मठ खौकसा कल्याण बुजुर्ग थाना-देसरी जिला वैशाली जो गुजरात में सोना दुकान से लूट के क्रम में हत्या का आरोपी है, वह फरार चल रहा है, साथ ही अन्य गंभीर कांडों में भी आरोप पत्रित है, अपने मौसेरा भाई राहुल कुमार पिता रघुवंश पासवान ग्राम मधुरापुर थाना बिदुपुर जिला वैशाली के घर पर अपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से रह रहा है और अवैध हथियार छुपाकर रखे हुए है।

प्राप्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 सुबोध कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बिदुपुर थाना एवं एसटीएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार के घर पर छापेमारी कर एक देसी पिस्टल, दो कारतूस के साथ अभियुक्त पिंटू पासवान को गिरफ्तार किया गया।

इस संदर्भ में बिदुपुर थाना कांड 677/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी पिन्टु पासवान को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूछताछ के क्रम में आरोपी द्वारा गुजरात के सूरत में किये गये कांड में अपनी संलिप्तता की पुष्टि करते हुए बरामद पिस्तौल किनसे खरीदा गया है, का खुलासा किया गया है।

जिस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, अपने दुश्मन को जान मारने के उद्देश्य से 10 दिन पूर्व पिस्टल खरीदने की बात बतायी गयी है। 7 जुलाई को लूट के दौरान आभूषण दुकानदार की हत्या गौरतलब हो कि गुजरात के सूरत स्थित सचिन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक श्रीनाथ ज्वेलर्स के शोरूम में हथियारबंद चार बदमाशों ने घुसकर लूटपाट किया। विरोध करने पर दुकानदार आशीष राजपारा को सीने में दो गोली मार दिया। अस्पताल ले जाने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई।

आभूषण लूट कर ले जाने के दौरान स्थानीय लोगों ने एक लुटेरा को पकड़ लिया। इसी दौरान बदमाशों के द्वारा फायरिंग में एक व्यक्ति नाजिम शेख को पर में गोली लग गई। लुटेरा को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वही, वीर के दर से लुटेरा में लूटा हुआ एक बैग छोड़कर मौके से फरार हो गया।