    वैशाली में मंडल कारा में बंद कैदी ने बेडशीट से गले में फांसी लगाकर की आत्म हत्या, पुलिस जांच में जुटी

    By Ravikant Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    वैशाली के मंडल कारा में एक कैदी ने बेडशीट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शराब के मामले में बंद रंजन कुमार को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सूचना पर पुलिस पहुंचकर कागजी कार्रवाई शुरू किया

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली) स्थानीय मंडल कारा में शराब के मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी गले में बेडशीट लगाकर आत्महत्या कर लिया। आनन-फानन में जेल प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल ने सदर अस्पताल लाया। डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी कैदी के स्वजन को दी गई। वही घटना की जानकारी नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम की कागजी कार्रवाई शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार सदर अस्पताल पहुंच गए।‌

    मिली जानकारी के अनुसार बराटी थाना की पुलिस ने रदाहा गांव निवासी विशेश्वर राय के पुत्र रंजन कुमार को पांच लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए बीते 4 अक्टूबर को जेल प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी फरार हो गया।

    नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान बराटी थाना के घोड़ा चौक के निकट से पुलिस ने घोड़ा चौक के निकट से बीते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। शनिवार की दोपहर कैदी ने बेडशीट गले में लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल लाया गया। डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।



    बराटी थाना क्षेत्र के रदाहा गांव निवासी एक कैदी हैं जिनका नाम रवि रंजन उर्फ मूसा है। जेल में मृत्यु हो गई है, पता चला है कि हाई सिक्योरिटी सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बीते दिनों इलाज के दौरान सदर अस्पताल से फरार हो गया था। पुनः गिरफ्तार कर दो दिन पहले जेल भेजा गया था। ‌
    सुबोध कुमार, सदर वन, एसडीपीओ

     

    शराब के मामले में एक कैदी को उच्च सुरक्षा कक्षा में रखा गया था, बेडशीट गले में लगाकर वह लटक गया। उसे उतार कर तुरंत सदर अस्पताल भेज दिया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वह शराब के मामले में जेल में बंद था। बीते दिनों सदर अस्पताल से इलाज के दौरान फरार हो गया था। पुलिस ने पुनः गिरफ्तार कर दो दिन पहले जेल भेजा था।

    रूपक कुमार, जेल अधीक्षक 