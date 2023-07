Mamta Murder Case: बेरहम ससुरालवालों ने बेटी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, न्याय के लिए भटकने को मजबूर पिता

Mamta Murder Case वैशाली क्षेत्र में मदरना गांव के बेरहम ससुरालवालों ने एक विवाहिता को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस नृशंस हत्या मामले के आरोपी छह महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पिता 6 महीने से न्याय के लिए भटकने को मजूबर है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर: वैशाली थाना क्षेत्र में मदरना गांव के बेरहम ससुरालवालों ने एक विवाहिता को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस नृशंस हत्या मामले के आरोपी छह महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पिता 6 महीने से न्याय के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में कोर्ट आरोपी की जमानत भी खारिज हो चुका है। पिता हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वैशाली थाना की पुलिस पदाधिकारी के समक्ष गुहार लगाते-लगाते थक चुके हैं। बेटी को खोने वाले पिता का आरोप है कि आरोपी के घर की कुर्की-जब्ती भी नहीं की गई है। इसके कारण आरोपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। बता दें कि बीते 8 जनवरी को वैशाली थाना के मदरना में विवाहिता की पेट्रोल छिड़ककर हत्या करने की शिकायत पिता मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना के बुढानपुर निवासी अवधेश सिंह ने थाना में कराई थी। महिला के पति राहुल कुमार एवं सास गुलाबी देवी पर बेटी को प्रताड़ित करने एवं दो लाख नहीं देने पर पेट्रोल छिड़क कर जला कर हत्या करने की प्राथमिकी हुई थी। पिता अवधेश सिंह ने बताया कि 30 जून 2017 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ राहुल कुमार के साथ अपनी बेटी ममता कुमारी की शादी की थी। कुछ ही दिन बाद उसके पति राहुल कुमार, सास गुलाबी देवी उनकी बेटी के साथ गाली-गलौज, मारपीट प्रताड़ित करने लगे। शादी के समय भी उपहार स्वरूप पांच लाख रुपये का सामान, जेवर एवं मोटरसाइकिल भी दिया था। उसके बाद से ही दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करने लगे एवं मेरी बेटी को कहने लगे कि अपने पिता से दो लाख मांगो नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे और रोज-रोज मारपीट एवं गाली-गलौज करने लगे। इस मामले में वैशाली थाना की पुलिस ने कई बार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। घटना के बाद से सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। जल्द ही कोर्ट से आदेश प्राप्त कर इस मामले में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। चंद्रगुप्त कुमार, थानाध्यक्ष, वैशाली

