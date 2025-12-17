राघोपुर में महिला की मौत के बाद से सनसनी, ससुराल वालों पर 5 लाख रुपये के लिए हत्या करने का आरोप

संवाद सूत्र, राघोपुर। वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के नयकीपारी गांव में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत हो गई। महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस घटना की जानकारी परिवार वालों ने राघोपुर थाना की पुलिस को दी।

घटना की सूचना मिलते ही राघोपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। महिला स्थानीय पप्पू शर्मा की 25 वर्षीय पत्नी पूजा देवी बताई गई है।

वहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार की रात्रि महिला का अचानक तबीयत खराब हो गई थी। महिला का इलाज भी कराया गया था। राघोपुर थाना की पुलिस टीम मामले की गहन जांच में जुट गई है। पांच लाख नहीं देने पर हत्या? घटना के संबंध में महिला के पिता एवं भाई ने ससुराल वालों पर पांच लाख रुपये नहीं देने पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पटना जिला के गोपालपुर थाना के बेरिया गांव निवासी महिला के भाई कुंदन कुमार ने बताया कि करीब 7 साल पहले उन्होंने अपनी बहन पूजा कुमारी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पप्पू शर्मा के साथ की थी।

भाई का कहना है कि ससुराल वालों के स्तर पर दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी। रुपये नहीं देने पर बीते मंगलवार की रात्रि हमारी बहन के साथ उसके पति पप्पू शर्मा, ससुर संजय शर्मा समेत अन्य घर वालों ने मिलकर मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि हमारी बहन के मौत होने के बाद घर वालों उसे कहीं छुपने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। हम लोग मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दी। महिला के तीन छोटे बच्चे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। महिला के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद महिला के ससुराल के सभी लोग फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।



वहीं महिला की मौत के संबंध में राघोपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि एक महिला के मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।