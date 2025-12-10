अधूरा काम बर्दाश्त नहीं... हाजीपुर में नल-जल योजना की लापरवाही पर सभापति का सख्त रुख, कई खामियां उजागर

Language
    By Gangesh Gunjan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    सभापति ने वुडको के कार्य पर जताया असंतोष

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। अमृत योजना के तहत हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में संचालित नल-जल परियोजना की प्रगति का बुधवार को वुडको के उत्तर बिहार महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार और नगर परिषद की सभापति डॉ. संगीता कुमारी ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में अधूरे कार्य, गलत तरीके से लगाए गए पाइप, मानकों का उल्लंघन और तकनीकी खामियां सामने आईं। इन अव्यवस्थाओं पर सभापति ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

    निरीक्षण टीम ने मड़ई चौक, भवानी चौक, राजपूत नगर, पासवान चौक और सीता चौक सहित कई महत्वपूर्ण इलाकों का जायजा लिया।

    सभापति ने मौके पर ही वुडको अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि कई स्थानों पर पाइपलाइनें अधूरी छोड़ी गई हैं, जबकि कुछ जगह बगैर योजना के गलत स्थानों पर नल लगा दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है और नगर परिषद को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है।

    काम की गुणवत्ता पर सभापति का कड़ा रुख

    निरीक्षण के दौरान डॉ. संगीता कुमारी ने स्पष्ट कहा कि वुडको द्वारा किए जा रहे कार्य संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि जब तक परियोजना पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण नहीं हो जाती, नगर परिषद किसी भी हालत में इसे हैंडओवर नहीं करेगी।

    उन्होंने जोर दिया कि यह कार्य सीधे आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है।

    इधर, वुडको के महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार ने बताया कि नल-जल योजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में मिली खामियों को प्राथमिकता पर ठीक किया जाएगा।

    बताया जा रहा है कि जल्द ही वुडको के एमडी भी हाजीपुर का दौरा करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए नगर परिषद ने निरीक्षण प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि परियोजना के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की अग्रिम समीक्षा समय पर पूरी की जा सके।

    निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के कई कर्मचारी उपस्थित रहे।