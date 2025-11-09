Language
    क्‍या वास्‍तव में बंद था स्‍ट्रॉन्‍ग रूम का सीसीटीवी? राजद के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:25 PM (IST)

    हाजीपुर में राजद के एक्स हैंडल से वज्रगृह की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले एक वीडियो पोस्ट किया गया। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की और आरोपों को निराधार बताया। जांच में पाया गया कि सीसीटीवी कैमरे चालू थे और पिकअप वैन सुरक्षाकर्मियों का सामान लेकर आई थी। 

    बंद सीसीटीवी पर सवाल। (फोटो- इंटरनेट)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से शनिवार को आरएन कॉलेज, हाजीपुर स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पोस्ट किए गए एक वीडियो ने जिला प्रशासन को सकते में डाल दिया।

    पोस्ट में दावा किया गया था कि वैशाली जिले के वज्रगृह में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट की निगरानी के लिए लगाए गए सीसी कैमरे बारी-बारी से बंद किए जा रहे हैं तथा शुक्रवार की मध्य रात्रि में एक पिकअप वैन वज्रगृह में प्रवेश कर कुछ देर बाद बाहर निकल जाती है।

    पोस्ट के प्रसारित होते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया और जांच शुरू कर दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम वर्षा सिंह और एसपी ललित मोहन शर्मा स्वयं वज्रगृह पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल की।

    जांच के बाद प्रशासन ने राजद के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया। वरीय अधिकारियों की जांच में पाया कि मतगणना केंद्र (वज्रगृह) की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज का डिस्प्ले दो स्थानों पर लगाया गया है।

    एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) में और दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अवलोकन के लिए वज्रगृह स्थल पर जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि कंट्रोल रूम का टीवी डिस्प्ले लगातार चालू रहा, जबकि अभ्यर्थी व उनके एजेंट के अवलोकन स्थल पर पांच विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 129-महनार विधानसभा का डिस्प्ले स्क्रीन तकनीकी कारण (ऑटो टाइमआउट) से कुछ देर के लिए बंद हुआ था, जिसे तुरंत चालू करा दिया गया।

    सुरक्षाकर्मियों की बेडिंग लेकर आया था पिकअप, इंचार्ज से शोकाज

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वज्रगृह में निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। पिकअप वैन से संबंधित जांच में पाया गया कि वह वाहन रात में सुरक्षाकर्मियों का सामान (बिस्तर आदि) लेकर कॉलेज परिसर में लगभग 15 मिनट के लिए आया था और फिर लौट गया।

    कॉलेज के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने वाहन के प्रवेश और निकास का विवरण गार्ड पंजी में दर्ज किया है। इस मामले में प्रतिनियुक्त इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि किस परिस्थिति में गाड़ी को अंदर आने की अनुमति दी गई। साथ ही उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।

    बताया गया कि वीडियो साझा करने वाले लालगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार ने भी जांच में प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि की है।