हाजीपुर को मिलेगा नगर निगम का दर्जा! नई सरकार बनने के बाद कवायद तेज

रवि शंकर शुक्ला, हाजीपुर। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार की पहल पर हाजीपुर को नगर निगम बनाने की कार्रवाई यहां काफी तेज कर दी गई है। वर्तमान में हाजीपुर में नगर परिषद है। बिहार के सबसे पुराने नगर निकायों में हाजीपुर का नाम शुमार है।

हाजीपुर को नगर निगम का दर्जा मिलने से आने वाले दिनों में काफी तेजी से शहर का विकास संभव हो सकेगा। हाजीपुर को नगर निगम का दर्जा प्रदान करने की काफी दिनों से शहर के लोगों के स्तर पर मांग की जा रही है।

हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह हाजीपुर को नगर निगम का दर्जा प्रदान करने की मांग कई बार व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं नगर विकास व आवास मंत्री से कर चुके हैं। उनकी पहल पर कार्रवाई करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में वैशाली जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई काफी तेज कर दी गई है। सरकार एवं नगर विकास विभाग की इस पहल से शहर के लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही यह सपना साकार होगा।

नगर विकास विभाग बिहार के निर्देश पर वैशाली डीएम ने की बैठक नगर विकास विभाग के निर्देश पर समाहरणालय स्थित पुष्करणी सभागार में शनिवार को डीएम वर्षा सिंह की अध्यक्षता में जिले में नए नगर निकायों के गठन और पुराने निकायों के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) एवं क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को लेकर बैठक हुई।

बैठक में नए नगर पंचायत और नगर परिषद के गठन तथा नगर परिषद के नगर निगम में उत्क्रमण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। समिति के सदस्यों, सभी प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों ने इस संबंध में अपने-अपने सुझाव दिए। समीक्षा के दौरान वैशाली, भगवानपुर, सराय और बिदुपुर को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का सुझाव सामने आया।

लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के विस्तार पर भी बैठक में हुई चर्चा इसके साथ ही लालगंज नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद हाजीपुर को नगर निगम में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव पर विशेष रूप से गहन चर्चा की गई।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव भरकर अगली बैठक से पहले उपलब्ध कराएं, ताकि विवरण समय पर प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को भेजा जा सके। 43 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद तेजी से हुआ हाजीपुर का विस्तार करीब 43 वर्ष पूर्व हाजीपुर-पटना के बीच 1982 में महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद हाजीपुर शहर का काफी तेजी से विकास और विस्तार हुआ। तब, हाजीपुर को नगरपालिका का दर्जा प्राप्त था।

इसके बाद हाजीपुर काे नगर पंचायत और इसके बाद करीब एक दशक पूर्व नगर परिषद का दर्जा प्रदान किया गया था। अभी करीब चार वर्ष पूर्व हाजीपुर नगर परिषद का विस्तार करते हुए हाजीपुर सदर प्रखंड के दो पंचायतों दिग्घीकला और कर्णपुरा पंचायत को शामिल किया गया था। नगर परिषद के विस्तार के बाद वार्डों की संख्या 39 से बढ़कर 45 हो गया था।

शहर का बीते दो दशक में काफी तेजी से हुआ है विकास बीते दो दशक के अंदर हाजीपुर का काफी तेजी से विकास और विस्तार हुआ है। शहर में करीब एक दर्जन माल खुल गए हैं। वहीं दो मल्टीप्लेक्स शहर को उपलब्ध हैं। पूर्व मध्य रेल जोन, सीपेट, नाइपर, होटल मैनेजमेंट समेत कई राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थान शहर में खुले हैं।

इधर, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक और फोरलेन पुल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। वहीं सोनपुर से जेपी सेतु के निर्माण के साथ ही पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच सिक्स लेन का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में शहर को नगर निगम का दर्जा मिलने से और तेजी से विकास होगा।