हाजीपुर में बंद घर से 9.5 लाख के जेवर-नगद चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

हाजीपुर के अख्तियारपुर पटेढा गांव में एक बंद घर से चोरों ने साढ़े नौ लाख के जेवर और नकदी चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई जिसमें चोर मुंह ढके दिख रहे हैं। स्वर्गीय दिनेश सिंह के पुत्र विपिन कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसके अनुसार 24 सितंबर की रात को यह चोरी हुई।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अख्तियारपुर पटेढा गांव स्थित एक बंद घर में चोरों ने करीब साढ़े नौ लाख रुपए के जेवर और नगद रुपए चोरी कर लिया। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

प्रसारित फुटेज में चोर गमछा से मुंह ढककर आते-जाते दिख रहा है। स्थानीय स्वर्गीय दिनेश सिंह के पुत्र विपिन कुमार ने घर में चोरी की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार विपिन कुमार ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ पटना रहता हूं, मेरे गांव वाले घर में कोई नहीं रहता, वहां ताला बंद रहता है।

घर का ताला टूटा बीते गुरुवार को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते हैं मैं शाम को घर आया तो देखा कि मेंन गेट, गोदरेज, बक्सा एवं घर के सभी दरवाजा में लगा तथा नीचे दुकान में लगा सब ताला टूटा हुआ है।

मेरे घर तथा घर के सोना चांदी का जेवर एवं नगद रुपए गायब था। जब मैं अपने घर के सारे सामान का जांच किया तो पता चला कि मेरे घर से सोना का दो चेन वजन लगभग 30 ग्राम, दो सोना के अंगूठी लगभग 10 ग्राम, दो पीस सोने के कान का बाली वजन करीब 5 ग्राम, चांदी का कटोरा, चांदी के पान का पत्ता एवं केसली वजन लगभग 400 ग्राम एवं नगद ढाई लाख रुपए चोरी कर ली गई थी।