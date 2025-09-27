Language
    हाजीपुर में बंद घर से 9.5 लाख के जेवर-नगद चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:51 PM (IST)

    हाजीपुर के अख्तियारपुर पटेढा गांव में एक बंद घर से चोरों ने साढ़े नौ लाख के जेवर और नकदी चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई जिसमें चोर मुंह ढके दिख रहे हैं। स्वर्गीय दिनेश सिंह के पुत्र विपिन कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसके अनुसार 24 सितंबर की रात को यह चोरी हुई।

    घर का ताला तोड़कर साढ़े 9 लाख का सोना चांदी के जेवर की चोरी

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अख्तियारपुर पटेढा गांव स्थित एक बंद घर में चोरों ने करीब साढ़े नौ लाख रुपए के जेवर और नगद रुपए चोरी कर लिया। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    प्रसारित फुटेज में चोर गमछा से मुंह ढककर आते-जाते दिख रहा है। स्थानीय स्वर्गीय दिनेश सिंह के पुत्र विपिन कुमार ने घर में चोरी की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार विपिन कुमार ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ पटना रहता हूं, मेरे गांव वाले घर में कोई नहीं रहता, वहां ताला बंद रहता है।

    घर का ताला टूटा

    बीते गुरुवार को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते हैं मैं शाम को घर आया तो देखा कि मेंन गेट, गोदरेज, बक्सा एवं घर के सभी दरवाजा में लगा तथा नीचे दुकान में लगा सब ताला टूटा हुआ है।

    मेरे घर तथा घर के सोना चांदी का जेवर एवं नगद रुपए गायब था। जब मैं अपने घर के सारे सामान का जांच किया तो पता चला कि मेरे घर से सोना का दो चेन वजन लगभग 30 ग्राम, दो सोना के अंगूठी लगभग 10 ग्राम, दो पीस सोने के कान का बाली वजन करीब 5 ग्राम, चांदी का कटोरा, चांदी के पान का पत्ता एवं केसली वजन लगभग 400 ग्राम एवं नगद ढाई लाख रुपए चोरी कर ली गई थी।

    सोना चांदी का कीमत करीब 7 लाख रुपए है। जब अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा तो पाया कि बीते 24 सितंबर समय करीब 10:00 बजे रात्रि में दो लोग मेरे घर के अंदर घुसे थे, तथा दो लोग मेरे घर के बाहर रेकी कर रहा था। जिसको हम नहीं पहचानते हैं। विपिन कुमार सिंह थाना अध्यक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।