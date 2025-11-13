Language
    Hajipur Election Result 2025: नित्यानंद की राजनीतिक विरासत की परीक्षा, क्या अवधेश बना पाएंगे हैट्रिक?

    By Ravi Shankar Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    हाजीपुर में नित्यानंद राय की राजनीतिक विरासत की परीक्षा है। उनके समर्थकों के लिए यह चुनौती है कि वे उनके द्वारा बनाए गए राजनीतिक आधार को बनाए रखें। समर्थकों को यह साबित करना होगा कि वे नित्यानंद राय की विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। इस परीक्षा का परिणाम नित्यानंद राय के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

    अवधेश सिंह और नित्यानंद राय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिला मुख्यालय की सबसे हॉट सीट हाजीपुर की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटा उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार हाजीपुर राजनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखता है। इस सीट पर लालू-राबड़ी की हुकूमत के उस दौर में भाजपा का कमल खिला था, जब बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या काफी कम थी।

    उस दौर में युवा नेता नित्यानंद राय ने वर्ष 2000 के चुनाव में कमल को खिलाया था। तब से लगातार चार टर्म हाजीपुर विधानसभा चुनाव में रिकार्ड दर्ज कराने वाले नित्यानंद 2014 में लोकसभा से समस्तीपुर के उजियारपुर से निर्वाचित हुए थे।

    इसके बाद उन्होंने अपने काफी विश्वासपात्र रहे अवधेश सिंह को अपनी हाजीपुर की राजनीतिक विरासत को ना सिर्फ सौंपी, बल्कि खुद चेहरा बन जीत की हैट्रिक लगाने में उनकी मदद की।

    नित्यानंद के बाद अवधेश ही दूसरे विधायक हैं, जिन्हें हाजीपुर से हैट्रिक लगाने का मौका मिला है। नित्यानंद के रिकॉर्ड की बराबरी करने को इस बार भी अवधेश ही यहां से चुनावी मैदान में हैं।

    इधर, भले ही अवधेश हाजीपुर से तीन टर्म विधायक रहे, लेकिन हाजीपुर की जनता नित्यानंद को ही अपना विधायक मानती रही है और वे भी हाजीपुर को उसी नजरिए से देखते रहे हैं।

    महागठबंधन की ओर से यहां से इस बार भी देव कुमार चौरसिया ही मैदान में हैं, जिन्हें बीते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस हॉट सीट पर इस बार भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। कुछ घंटों में ही स्पष्ट हो जाएगा कि नित्यानंद की राजनीतिक विरासत को बचा पाने में अवधेश कामयाब हो पाते हैं या नहीं?

    अगर अवधेश जीते तो नित्यानंद के रिकॉर्ड की कर लेंगे बराबरी

    हाजीपुर से अपनी जीत की हैट्रिक लगाने वाले अवधेश सिंह अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो लगातार चार टर्म हाजीपुर से जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले अपने राजनीतिक गुरु नित्यानंद की रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। यहां चुनावी इतिहास में नित्यानंद ही पहले ऐसे विधायक रहे जिन्होंने 2000 से 2010 तक हुए चार चुनावों में लगातार जीत दर्ज कराया। हाजीपुर के चुनावी इतिहास में यह रिकार्ड किसी के नाम नहीं है।

    25 वर्षों में हाजीपुर से रहे विधायक

    विधानसभा चुनाव परिणाम
    वर्ष विजेता
    2000 नित्यानंद राय (भाजपा)
    2005 नित्यानंद राय (भाजपा)
    2005 नित्यानंद राय (भाजपा)
    2010 नित्यानंद राय (भाजपा)
    2014 अवधेश सिंह (भाजपा)
    2015 अवधेश सिंह (भाजपा)
    2020 अवधेश सिंह (भाजपा)