    हाजीपुर में कलेक्शन एजेंट से हुई थी लूट, 5 लाख रुपये और हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    हाजीपुर में पुलिस ने दिग्घी ओवरब्रिज के पास कलेक्शन एजेंट से हुई 15.60 लाख की लूट के मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 लाख रुपय ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिग्घी ओवरब्रिज के निकट बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर लूटी गई 15.60 लाख रुपये में पांच लाख रुपये के साथ पुलिस ने तीन बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।

    बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक कारतूस, लूट गई 05 लाख रुपये, लूट गई एक मोबाइल एवं बदमाशों के पास से दो मोबाइल बरामद किया है।

    बताया गया है कि महुआ मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट के कैशियर सोनल राज ने करीब 01 लाख 37 हजार गबन की राशि भरपाई के लिए अपने दोस्तों के साथ लूट की योजना बीते 29 नवंबर को बनाई और 01 दिसंबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था।

    लूट की घटना में गिरफ्तार तीन बदमाश सहित चार शामिल थे। यह जानकारी सदर एसडीपीओ एक सुबोध कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

    एसडीपीओ ने शनिवार को बताया कि बीते एक दिसंबर को सदर थानांतर्गत दिग्घी ओवरब्रिज के ऊपर महुआ मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट से पैसा लेकर निकले रेडिएंट कैश मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंस कर्मी से तीन अज्ञात बदमाशों ने 15,60,540 रुपये लूट लिए थे।

    लूट की इस घटना को लेकर हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या 699-25 के तहत प्राथमिकी कर पुलिस टीम ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांड के राजफाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा वैशाली के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एक हाजीपुर सुबोध कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सदर एवं जिला आसूचना इकाई के साथ एक टीम का गठन किया गया था।

    एसपी के स्तर पर गठित टीम ने मानवीय, तकनीकी आसूचना एवं सीसीटीवी फुटेज आधारित अनुसंधान के आधार पर इस घटना में संलिप्त तीन बदमाश सोनल राज पिता शंभू कुमार साह, रूपेश कुमार उर्फ नेपाली पिता गुड्डू राय, शुभम कुमार पिता नितेश कुमार राय को गिरफ्तार किया।

    इन बदमाशों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध आग्नेयास्त्र एवं लूटी गई 15 लाख 60 हजार रुपये नगद में 05 लाख रुपये और मोबाइल बरामद किया है। पूछताछ के क्रम में आरोपित सोनल राज जो फ्लिपकार्ट महुआ मोड़ में कैशियर है, उसने बताया कि शुभम कुमार एवं रूपेश उर्फ नेपाली साथ मिलकर बीते दिनांक 29 नवंबर को ही लूट की योजना बनायी थी।

    कैशियर ने गबन की राशि को चुकता करने को लूट की बनाई थी योजना

    लूट की इस घटना में फ्लिपकार्ट कैशियर सोनल राज ने कंपनी में गबन की गई राशि को चुकता करने के लिए लूट की यह योजना बनाई थी। लूट की घटना को अंजाम देने के उपरांत सोनल राज को लूटे गये रकम में मिले हिस्से से 01 लाख 37 हजार रुपये का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट से पूर्व में की गई गबन की राशि की भरपाई के लिए किया गया है।

    वहीं, आरोपित शुभम कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि जुलाई माह में महुआ मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट से पैसा लेकर निकले फाइनेंस कर्मी से लूट इनके गिरोह के स्तर पर किया गया। साथ ही, दुर्गापूजा के समय अंजान पीर में हुए गोली बारी में भी इनका गिरोह शामिल है।

    शेष संलिप्त आरोपित की गिरफ्तारी एवं लूटे गये पैसे की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपित का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। इस मौके पर हाजीपुर थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे, सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार एवं अमरजीत कुमार मौजूद रहे।

    गिरफ्तार किए गए आरोपित

    • सोनल राज पिता शंभु कुमार साह, गांव गदाई सराय, थाना हाजीपुर सदर, जिला वैशाली
    • रुपेश कुमार उर्फ नेपाली पिता गुड्डू राय, वर्तमान पता कृष्णापुरी, थाना नगर हाजीपुर, जिला वैशाली एवं स्थाई पता गांव सोनपुर, थाना सोनपुर, जिला सारण
    • शुभम कुमार पिता नितेश कुमार राय, गांव अकिलाबाद, थाना हाजीपुर सदर, जिला वैशाली

    बदमाशों के पास से बरामद सामान 

    • 01 देसी कट्टा
    • 01 कारतूस
    • 05 लाख रुपये
    • 01 लूटा गया मोबाइल
    • 02 बदमाशों का मोबाइल