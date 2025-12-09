Language
    हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा: बस और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 घायल

    By Ravikant kumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    हाजीपुर-लालगंज मार्ग पर कंचनपुर धनुषी के पास बस और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। प ...और पढ़ें

    दुर्घटनाग्रस्त बस। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर लालगंज मुख्य मार्ग करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर धनुषी के निकट बस और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर अफरातफरी मच गई। टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस एवं सदर टू सीडीपीओ गोपाल मंडल घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में सदर अस्पताल भेज दिया।

    सदर अस्पताल में सभी घायलों को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। मृतक की पहचान नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर की तरफ से टेंपो लालगंज की तरफ जबकि लालगंज की तरफ से बस सवारी लेकर हाजीपुर की तरफ आ रहा था।

    इसी दौरान कंचनपुर धनुषी के निकट बस और टेंपो की टक्कर हो गई। जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दो ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। अभी भी टेंपो सवार 10 व्यक्ति घायल हैं। 

    कंचनपुर धनुषी के निकट बस और टेंपो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। जबकि आठ नौ व्यक्ति घायल हुए ही जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। टेंपो हाजीपुर की तरफ से लालगंज एवं बस लालगंज की तरफ से हाजीपुर जा रहा था इसी दौरान हादसा हुई है। -गोपाल मंडल, एसडीपीओ टू सदर