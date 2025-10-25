Language
    Chhath 2025: छठ को लेकर हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर लगे पंडाल, यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन सतर्क

    By Ravikant Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी 24 घंटे तैनात हैं। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को सुविधा हो रही है। यात्री छठ पूजा के बाद मतदान करने के लिए भी उत्सुक हैं।

    हाजीपुर रेलवे स्टेशन

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। छठ पूजा को लेकर हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों से हाजीपुर स्टेशन आने वाली ट्रेनों पर व्यक्तियों की सुविधा को लेकर आरपीएफ एवं जीआरपी थाना के अधिकारी एवं बल सक्रिय हैं।

    24 घंटे अधिकारी एवं पुलिस बल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन परिसर में ड्यूटी में तैनात हैं। छठ पूजा के मौके पर दूसरे प्रदेश से अपने घर लौटने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रेल प्रशासन के स्तर पर रखा जा रहा है।

    यात्री सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में करीब 500 से 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है। वहीं पीने के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराया गया है।

    शनिवार को रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा की पड़ताल दैनिक जागरण के टीम के स्तर पर की गई। दोपहर करीब 2.30 बजे रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 04 गोरखपुर से चलकर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते संबलपुर तक जाने वाली गोरखपुर-हटिया संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन रूकी। ट्रेन में यात्रियों की कुछ खासा भीड़ नहीं थी।

    ट्रेन से यात्री उतरे और कुछ यात्री हाजीपुर स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए। गोरखपुर से आने वाले यात्रियों ने बताया कि छठ पूजा को लेकर खासा उत्साह है। हालांकि ट्रेन में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। सरकार के स्तर पर स्पेशल ट्रेन छठ पूजा को लेकर चलाया गया है। इसके कारण लोगों को दूसरे प्रदेश से आने में सुविधा हो रही है।

    इधर, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते जयनगर तक जाने वाली प्लेटफार्म नंबर 04 पर पहुंची। ट्रेन में यात्रियों की कुछ खासा भीड़ नहीं थी। हालांकि हाजीपुर स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में यात्री उतरे और अपने गंतव्य के लिए चल दिए।

    बातचीत के दौरान यात्रियों ने बताया कि इस बार छठ पूजा के साथ-साथ लोकतंत्र का महान पर विधानसभा का चुनाव भी है। छठ पूजा में शामिल होने के बाद हम लोग चुनाव में मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद वापस लौटेंगे।

    इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन में प्लेटफार्म नंबर चार और दो पर आकर खड़ी हुई। लगभग ट्रेनों में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दिया। यात्रियों ने बताया कि सरकार के द्वारा सैकड़ों छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। इसके कारण दूसरे प्रदेश से आने में सुविधा हो रही है।

    छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर पूरी चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन परिसर एवं यात्री सुविधा के लिए बनाए गए पंडाल में निगरानी की जा रही है। दूसरे प्रदेश से आने वाले ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो इसका पूरा ध्यान ख्याल रखा जा रहा है। -साकेत कुमार, थानाध्यक्ष आरपीएफ

    छठ पूजा को लेकर दूसरे प्रदेशों से ट्रेन से यात्रा कर हाजीपुर स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए तमाम प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधा के लिए पंडाल बनाया गया है। बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। -कुमार राकेश रंजन, थानाध्यक्ष जीआरपी