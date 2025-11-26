एक पेट्रोल पंप लूटने के बाद दूसरे पर थी नजर, हाजीपुर में पुलिस ने फेल की साजिश
हाजीपुर में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप को लूटने के बाद दूसरे को लूटने की योजना बनाई। पुलिस को इसकी सूचना मिली और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार, पुलिस ने अपराधियों की साजिश को विफल कर दिया और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। Hajipur Crime News: बेलसर थाना क्षेत्र अंतर्गत साइन में बीते 16 नवंबर को पेट्रोल पंप लूट मामले में पुलिस ने अंतरजिला दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
उनके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, दो कारतूस, एक खोखा, दो मोबाइल, लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, लूटे गए तीन हजार रुपए एवं लूट के समय पहने वस्त्र एवं मास्क बरामद किया है।
बताया गया है कि दोनों बदमाश जारंग में पेट्रोल पंप लूट के उद्देश्य से घूम रहे थे। सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरी जानकारी दी।
वाहन जांच के दौरान पकड़े गए अपराधी
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप लूट के मास्टरमाइंड संजीत कुमार उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया है। इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया था।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार गश्त, वाहन जांच एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
इसी क्रम में बीते 24 नवंबर को बेलसर थाना पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रोका तो उनके पास से हथियार बरामद हुए।
जारंग पेट्रोल पंप लूटने की थी योजना
दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया कि वे जारंग पेट्रोल पंप लूटने के प्रयास में घूम रहे थे। विदित हो की बीते 16 नवंबर को बेलसर थानांतर्गत एसके पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना हुई थी।
उसका मुख्य आरोपी संजीत कुमार उर्फ भोला ही था। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर लूट की घटना के समय पहने हुए वस्त्र, मास्क एवं तीन हजार रुपये बरामद किए गए।
जो बाइक जब्त की गई, उसी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में वैशाली थाने में एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गिरफ्तार संजीत कुमार उर्फ भोला तथा सुधीर कुमार मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के लुकी नंदलालपुर के रहने वाले हैं।
सुधीर कुमार मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना कांड संख्या 97/25 में वांछित है, वहीं संजीत कुमार उर्फ भोला वैशाली जिले के बेलसर थाना कांड संख्या 817/25 एवं मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना कांड संख्या 97/25 में वांछित है।
