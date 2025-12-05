Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाजीपुर पुलिस ने नवंबर में 521 अपराधी दबोचे, 10399 लीटर शराब जब्त; 15 लाख से अधिक जुर्माना वसूला

    By Ravi Shankar Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    हाजीपुर पुलिस ने नवंबर में विशेष अभियान चलाकर 521 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 10,399 लीटर शराब जब्त की। इस दौरान 175 अवैध शराब भट्टियां नष्ट की गईं औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हाजीपुर पुलिस ने नवंबर में 521 अपराधी दबोचे

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जिले में चलाए गए विशेष अभियान में गत नवंबर माह के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग-अलग मामलों में 521 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 10,399 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 

    इस दौरान 175 देसी शराब भट्ठी और 1,97,840 लीटर कच्चा जावा नष्ट कर शराब बेचने और पीने वाले सहित पूर्व कांडों में 195 लोगों को गिरफ्तार किया।

    521 आरोपितों की गिरफ्तार की गई

    एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गत माह हत्या, लूट, डकैती, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी, एससी-एसटी, एनडीपीएस एक्ट, पुलिस पर हमले, बलात्कार, आर्म्स एक्ट, शराब कांड एवं अन्य मामलों में 521 आरोपितों की गिरफ्तार की गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें हत्या के मामले में 15, पॉक्सो एक्ट के मामले में 01, डकैती के मामले में 01, लूट के मामले में 13, आर्म्स एक्ट के मामले में 15, एससी-एसटी एक्ट के मामले में 09, धोखाधड़ी के मामले में 06, अपहरण के मामले में 12, एनडीपीएस एक्ट के मामले में 02, हत्या के प्रयास के मामले में 25, चोरी के मामले में 45, वारंट के मामले में 126, उत्पाद अधिनियम में 195 और अन्य मामलों में 56 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

    इस दौरान जब्त आग्नेयास्त्रों की संख्या 14 और जब्त कारतूसों की संख्या 47 है। जबकि दो पहिया वाहन 25, चारपहिया वाहन 04 एवं तीन पहिया वाहन 03 के अलावा 398.37 ग्राम कोटा, 18.110 ग्राम सोना, 2.626 किलो चांदी, दो खोखा, 11 मोबाइल, एक सोने की अंगूठी, एक ब्रेसलेट, एक चेन, एक लाकेट, तीन नोजपिन एवं अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 

    626 कुर्की का निष्पादन किया गया

    वहीं गत माह 626 कुर्की का निष्पादन किया गया है। जबकि सघन वाहन जांच अभियान में चालक से करीब 15 लाख 15 हजार 800 रुपये जुर्माना वसूली की गई।

    नवंबर में 10,399 लीटर शराब बरामद, 175 शराब भट्ठियां ध्वस्तनवंबर माह में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब पीने वाले 127 और शराब बेचने वाले 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 6657.05 लीटर अंग्रेजी शराब और 3742.6 लीटर देसी शराब बरामद की गई। 

    इस दौरान 1,97,840 लीटर जावा नष्ट किया गया। मध निषेध कांडों में 28 वाहन जब्त की गई। वही पूर्व कांडों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विशेष अभियान में 175 देसी शराब भट्ठियां ध्वस्त की गई है।