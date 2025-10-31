Language
    चुनाव से पहले हाजीपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 22 आरोपित गिरफ्तार,  शराब-हथियार-नकदी बरामद

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    हाजीपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने हथियार, कारतूस और नकदी भी बरामद की। अभियान के दौरान 18 कुर्की वारंट का निष्पादन हुआ और वाहन जांच में जुर्माना वसूला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान जारी रहेगा।

    चुनाव से पहले हाजीपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देश के आलोक में जिले के विभिन्न थाना और ओपी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, वारंटी, उत्पाद अधिनियम अन्य मामलों में 22 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 

    आरोपितों को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ ही नगद रुपये भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 18 कुर्की वारंट का निष्पादन किया है।

    22 आरोपितों को गिरफ्तार किया

    एसपी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बीते गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में अभियान चलाकर 22 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। 

    एसपी ने बताया कि हत्या के मामले में दो, अपहरण के मामले में एक, आर्म्स एक्ट के मामले में तीन, चोरी के मामले में तीन, वारंटी पांच, उत्पाद अधिनियम के मामले में आठ आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

    50 लीटर देसी शराब बरामद

    वहीं जिले में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 12.09 लीटर अंग्रेजी शराब, 50 लीटर देसी शराब, एक देसी कट्टा, नगद 57 हजार 200 रुपये, एक बैट्री, एक इनवर्टर, एक सूटकेस एक मोबाइल एवं एक सोने का अंगूठी बरामद किया गया है। 

    वहीं जिले में विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 18 कुर्की वारंट का निष्पादन किया। विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर 01 लाख 04 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।