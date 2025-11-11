पूछताछ में राजा ठाकुर ने पुलिस को बताया वह और मोहन ठाकुर दिल्‍ली में काम करते थे। वहां पर मोबाइल टूटने के कारण मारपीट हो गई। उस घटना के प्रत‍िशोध में ही हत्‍या की गई।

गिरफ्तार बदमाश राजा कुमार एवं लखीसराय जिले के विकास कुमार को गिरफ्तार कर उनके पास से मृतक का मोबाइल, हत्‍या में प्रयुक्‍त रॉड व कुदाल बरामद क‍िया है।

महज मोबाइल टूटने पर हुई मारपीट के आक्रोश में युवक की बेरहमी से हत्‍या की गई। इस मामले में अंतरजिला बदमाश समेत दो को गिरफ्तार किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पूर्वी गांव के युवक की हत्‍या कर शव को जमीन में गाड़ने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।

दोनों छठ पूजा में गांव आए थे। राजा ने मोहन ठाकुर को पार्टी के नाम पर बुलाया। मोहन ठाकुर वहां पहुंचा तो पुराने विवाद की बात छिड़ी।

मोहन और राजा में कहासुनी हो गई। इसी क्रम में राजा ने अपने ममेरे भाई विकास की मदद से मोहन की रॉड से मारकर हत्‍या कर दी। इसके बाद शव को जमीन में गाड़ दिया।

गुजरात में हत्‍या कर जुड़ावनपुर में छिपा था विकास

विकास पहले से हत्‍या का आरोपित है। गुजरात में एक हत्‍या के बाद वह छिपकर अपने रिश्‍तेदार राजा के घर ही रहता था।

सदर एसडीपीओ 1 सुबोध कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि दो नवंबर को उमेद ठाकुर के 20 वर्षीय पुत्र मोहन की हत्‍या कर दी गई थी।

इस संदर्भ में जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या 216/25 दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्‍व में जुड़ावनपुर थानेदार एवं जिला आसूचना इकाई को मिलाकर टीम गठ‍ित की गई।

टीम के अनुसंधान में 7 नवंबर को मोहन कुमार का शव पहाड़पुर पूर्वी से बरामद किया गया था। मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान में पुल‍िस ने मामले का पर्दाफाश क‍िया।

पहाड़पुर के विजय चौधरी के पुत्र राजा कमार और लखीसराय जिल के ताजपुर बड़ह‍िया निवासी बबलू यादव के पुत्र विकास कुमार को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपि‍तों ने घटना में अपनी संलिप्‍तता स्‍वीकार की है। दोनों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया।