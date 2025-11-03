हाजीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो तस्कर गिरफ्तार; तीन देसी कट्टा-कारतूस सहित हथियार बनाने का सामान बरामद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। गंगा ब्रिज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीएपीएफ बल के सहयोग से सैफपुर गांव में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का राजफाश कर दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से देशी कट्टा, कारतूस खोखा, ड्रिल मशीन ग्राइंडर मशीन सहित अवैध हथियार बनाने वाली समाग्री भारी मात्रा में बरामद किया गया।

गिरफ्तार किया गया आरोपी से गहन पूछताछ के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया हथियार तस्कर ने बताया कि वह देसी कट्टा तैयार कर पटना में बेचता था।

तीन चार महीने से हथियार बनाने का काम हथियार खरीदने वाला एक व्यक्ति जेल जा चुका है। हथियार खरीदने वाले बदमाश की सुची तैयार कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि बाढ़ के बाद करीब तीन चार महीने से वह हथियार बनाने का काम करता है। क्योंकि बाढ़ के दौरान दियारा में पुलिस की सक्रियता कम हो जाती है।

यह जानकारी सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागु होने के पश्चात वैशाली पुलिस द्वारा लगातार सीएपीएफ बल के सहयोग से सघन वाहन जांच एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

घर में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री इसी क्रम में गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष दीपक कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के सैफपुर में सोनू कुमार, पिता स्वर्गीय शिवलाल शर्मा में घर में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा है।

प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल सदर-1, हाजीपुर, के नेतृत्व में दण्डाधिकारी वैशाली पुलिस एवं सीएपीएफ बीएसएफ एवं एसएसबी के पदाधिकारी व बल द्वारा उक्त स्थल सैफपुर स्थित सोनू कुमार के घर छापेमारी करते हुए दो व्यक्ति सोनू कुमार, शिव चन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर घर की तालाशी ली गई तो तीन देशी कट्टा, चार कारतूस, एक खोखा, एक ड्रिल मशीन, एक ग्रैन्डर मशीन, नौ पीस ग्रैन्डर मशीन का ब्लेड, 18 पीस ड्रिल बिट एवं अवैध आग्नेयास्त्र बनाने में प्रयुक्त अन्य सामाग्री बरामद की गई।

पुछताछ के क्रम में गिरफ्तार दोनो आरोपी के द्वारा बताया गया कि बाढ़ आने के उपरांत करीब तीन महिनों से अवैध आग्नेयास्त्र बनाकर 3500 रूपए प्रति पीस से बेचा जाता था साथ ही अबतक किसको किसको बेचा गया है, इसका खुलासा किया गया है। इस संदर्भ में गंगाब्रिज थाना कांड संख्या 177/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम एवं पता सोनु कुमार, पिता स्वर्गीय शिवलाल शर्मा, ग्राम सैफपुर, थाना-गंगाब्रिज, जिला-वैशाली शिव चन्द्र कुमार, पिता हिरा शर्मा, ग्राम सैफपुर, थाना-गंगाब्रिज, जिला-वैशाली बरामद सामान तीन देशी कट्टा, चार कारतूस, एक खोखा, एक ड्रिल मशीन, एक ग्रेंडर मशीन नौ पीस ग्रेंडर मशीन ब्लैड, 18 ड्रिल बिट, आठ स्प्रिंग, पांच छेनी, सात रिंच, 100 पीस स्क्रू, 12 बिल्डिंग रड, तीन हथौड़ी, तीन एल्गी, एक ड्रिल रिंच, दो राउंड फाइल, छह त्रिकोण फाइल,एक थरैडिग, दो वेल्डिंग मशीन, तीन पीलास एवं अवैध अग्नेशस्त्र बनाने वाले अन्य सामग्री बरामद किया गया।