Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hajipur: लूट की घटना के बाद पटना से पहुंची STF की टीम ने संभाला मोर्चा, बड़े कार्रवाई के मिल रहे संकेत

    By Ravikant Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    हाजीपुर में लूट की घटना के बाद पटना से एसटीएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और बड़ी कार्रवाई की संभावना है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वैशाली जिले में लूट की घटना के बाद एक्‍शन में एसटीएफ। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता हाजीपुर। Crime News: 15 घंटे के अंदर हाजीपुर और वैशाली थाना क्षेत्र में लूट की दो घटनाओं के साथ ही तीन दिनों पूर्व एक स्वर्ण कारोबारी की हत्या की घटना को लेकर जिले की पुलिस सकते में आ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों की नकेल कसने को लेकर पटना से पहुंची एसटीएफ के साथ ही जिले की पुलिस टीम ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है।

    एसटीएफ के साथ वैशाली पुल‍िस भी एक्‍शन मोड में 

    बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Home Minister Samrat Chaudhary) के सख्त दिशा-निर्देश के आलोक में सुरक्षा महकमा एक्शन मोड में आ गया है।

    एसटीएफ के साथ वैशाली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। इस बीच हालांकि, दूसरे दिन भी टीम को कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई है। 

    हालांकि‍ जिस तरह का एक्शन चल रहा है उसे देखकर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द परिणाम सामने होगा।

    वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना चौक स्थित एक आभूषण दुकान से बीते शनिवार की हुई लूट मामले में दुकानदार के बयान पर तीन अज्ञात बदमाश के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई।

    दुकानदार ने 10 लाख रुपये के सोना-चांदी के आभूषण एवं नगद 80 हजार रुपये तीन बदमाश के स्तर पर लूट लेने का मामला दर्ज कराया है।

    वैशाली थाना की पुलिस प्राथमिकी कर घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच-पड़ताल के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि दुकानदार के बयान पर तीन नामजद बदमाश के विरुद्ध प्राथमिकी कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    शनिवार को बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम 

    गौरतलब हो कि शनिवार को वैशाली थाना के मदरना गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक आभूषण दुकान से करीब 10 लाख रुपये के सोना-चांदी के जेवर एवं नगद 80 हजार रुपये लूट लिए थे।

    विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग के साथ ही दुकानदार के साथ मारपीट की। एसडीपीओ सदर टू गोपाल मंडल ने भी मौके पर घटना की जांच की थी।   

    मदरना चौक पर है आभूषण की दुकान 

    चिंतामणिपुर गांव निवासी श्रवण कुमार साह के पुत्र रोहित कुमार साह मां ज्वेलर्स नामक सोने-चांदी ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार की दोपहर दोनों पिता-पुत्र अपनी दुकान पर दो महिला ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे।

    इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे और दुकान के अंदर घुसते ही अंदर से शटर गिरा दिया और पिस्टल तान दी।

    जब रोहित ने विरोध किया, तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और पिस्टल के बट से उसके सिर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया।

    बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपये के सोना चांदी के जेवर नगद 80 हजार रुपए लूट लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश जतकौली की ओर भाग निकले

    घायल दुकानदार ने बाइक से पीछा करने का किया था प्रयास 

    आभूषण लूट के बाद बदमाश दुकान से बाहर निकलकर शटर दोबारा बंद कर फरार हो गए। दुकानदार रोहित शटर खोलकर बाहर निकले और बाइक से उनका पीछा करने का प्रयास भी किया। 

    एसडीपीओ ने बताया क‍ि लूट के मामले में दुकानदार के बयान पर तीन अज्ञात बदमाश के विरुद्ध प्राथमिकी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    10 लाख रुपये के सोना-चांदी के आभूषण एवं नगद 80 हजार रुपये लूट की प्राथमिकी दुकानदार ने कराई है। पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 

     