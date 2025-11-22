संवाद सूत्र, वैशाली। Hajipur Crime News: वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज-जतकौली मुख्य मार्ग के मदरना चौक स्थित जय मां ज्वेलर्स दुकान में बाइक सवार बदमाशों ने शनिवार को नकद समेत करीब 15 लाख रुपये की ज्वेलरी की लूट ली। यह दुकान करीब एक साल पहले ही खुली थी। चिंतामणपुर निवासी रोहित कुमार शनिवार को अपने पिता श्रवण कुमार साह के साथ दो महिला ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे। पौने एक बजे दिन की वारदात उसी दौरान करीब पौने एक बजे दिन में एक बाइक पर सवार तीन बदमाश दुकान पर पहुंचे। एक बदमाश बाहर ही रुक गया, जबकि दो बदमाश दुकान के अंदर घुस गए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने पिस्टल का भय दिखाकर सभी को बंधक बना लिया और शटर बंद कर दिया। बदमाशों ने पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए लेट जाने को कहा। जब महिला ग्राहक रोने लगीं, तो बदमाशों ने उन्हें चुपचाप कोने में खड़ा होने को कहा। रोहित ने विरोध कर शोर मचाने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पिस्टल के बट से उसके सिर पर वार कर उसे जख्मी कर दिया।

इस क्रम में दुकान के अंदर फायरिंग भी की। इसके बाद लाकर से करीब छह लाख रुपये के सोने की ज्वेलरी (60 ग्राम), करीब 7.50 लाख रुपये की पांच किलो चांदी समेट ली। इसके बाद दुकान में बंधक रखी गई लगभग 60 हजार रुपये की चांदी की ज्वेलरी और करीब 80 हजार रुपये नकद, कुल लगभग 14.90 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूटकर सफेद झोले में भर ली और जतकौली की ओर भाग निकले।

घायल दुकानदार ने बाइक से पीछा करने का किया प्रयास लूट के बाद बदमाश दुकान से बाहर निकलकर शटर दोबारा बंद कर फरार हो गए। दुकानदार रोहित शटर खोलकर बाहर निकले और बाइक से उनका पीछा करने का प्रयास भी किया।