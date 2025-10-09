हाजीपुर जेल में साढ़े तीन घंटे की छापेमारी, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
हाजीपुर मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में सुबह साढ़े तीन घंटे तक छापेमारी की गई। विधानसभा चुनाव के चलते जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। अधिकारियों के दल ने बारी-बारी से सभी वार्डों की छानबीन की, पर कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय मंडल कारा में गुरुवार की अल सुबह डीएम वर्षा सिंह, एसपी ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में लगभग साढ़े 3 घंटे तक छापेमारी की गई। इस दौरान जेल के वार्डों को खंगाला गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।
इस दौरान जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। मंडल कारा के सभी वार्डों में बारी-बारी से तलाशी की गई। कोई भी प्रतिबंधित अथवा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। यह जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जेल में गुरुवार की सुबह करीब 3:30 घंटे तक छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ।
बताया जाता है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का अमला अचानक गुरुवार की अल सुबह मंडल कारा पहुंचा। इस दौरान पूरे मंडल कारा के वार्डों की तलाशी ली गई। छानबीन में काफी हाथ पांव मारा गया, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ।
बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह लगभग साढ़े 3 घंटे तक छापेमारी चली और सभी वार्डों को खंगाला गया। छापेमारी में सदर एसडीओ रामबाबू बैठा, एसडीपीओ वन सुबोध कुमार, महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार, महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार, हाजीपुर बीडीओ अशोक कुमार, सीओ अंजली कुमारी, नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार, सदर थानाध्यक्ष यशोदा नंद पांडे के अलावा महिला पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल जवान शामिल थे।
