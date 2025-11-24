Hajipur News: हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र बन रहा नारी शक्ति की मिसाल, मिल रहा रोजगार का मजबूत आधार

गंगेश गुंजन, हाजीपुर। औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे उत्पाद न सिर्फ देश-दुनिया में धूम मचा रहे हैं, बल्कि नारी सशक्तीकरण की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। साथ ही ये स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का बड़ा साधन भी बन रहे हैं। यहां की कंपनियों और फैक्ट्रियों में आधी आबादी का दबदबा विशेष रूप से देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां के तीन प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर यहां की कार्यशैली और उत्पादों को बारीकी से देखा और समझा। उन्होंने यहां काम कर रहे श्रमिकों से बात भी की। श्रमिकों में महिलाओं की अच्छी-खासी संख्या देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सबसे पहले न्यू जील फैशनवियर, कांपिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटानिया कंपनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां निर्मित उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की जानकारी ली। श्रमिकों से भी बात कर उनके कार्यों को समझा। साथ ही अधिकारियों को इसके विकास को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए।

स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार, सशक्त हो रही आधी आबादी औद्योगिक क्षेत्र स्थित तीनों इकाइयों के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यहां काफी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, खासकर महिलाओं को। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कांपिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में करीब चार सौ श्रमिक हैं, जिनमें महिला श्रमिकों की संख्या 60 फीसदी से अधिक है।

यहां बने जूते यूरोपीय देशों में सप्लाई किए जाते हैं। यहां बनने वाले विशेष जूतों की रूसी सेना में भी काफी मांग है। इसी तरह न्यू जील फैशन वियर में करीब सात सौ श्रमिक कार्यरत हैं। यहां महिला श्रमिकों की संख्या 600 से 650 है, यानी करीब 85 फीसदी। ये सभी स्थानीय हैं।