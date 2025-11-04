मार्निंग वाक पर निकली किशोरी के पास पहुंचे बाइक सवार दो युवक, फिर जो हुआ, हैरान कर देगी हाजीपुर की घटना

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बेलसर थाना क्षेत्र स्थित घर के पास सुबह में टहलने के लिए निकली एक किशोरी का बाइक सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहृता की मां ने मामले में नामजद एफआइआर कराई है। जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय किशोरी सुबह में मार्निंग वाक पर निकली थी। जैसे ही वह कुछ आगे गई बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और उसे बाइक पर ब‍िठाकर ले भागे। जब तक लोग समझते वे फरार हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों ने देखा तो सनसनी फैल गई। घर के लोगों को सूचना मिली तो वे भौंचक रह गए। जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि अपहरण करनेवाले युवक इसी थाना क्षेत्र के शंकर बिंदवारा निवासी थे। लोगों ने बताया कि अमित कुमार ने अपने भाई प्रकाश कुमार की मदद से उसका अपहरण किया है। इसके बाद परिवार वाले अमित के घर पहुंचे। वहां उपस्‍थ‍ित दोनों की मां ने लड़की की मां को गालियां देनी शुरू कर दी।