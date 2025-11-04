Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्निंग वाक पर निकली किशोरी के पास पहुंचे बाइक सवार दो युवक, फिर जो हुआ, हैरान कर देगी हाजीपुर की घटना

    By Ramakant Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    हाजीपुर में मार्निंग वाक पर निकली किशोरी के साथ बाइक सवार दो युवकों ने अप्रत्याशित हरकत की। युवकों ने किशोरी को रोककर उसे जबरन बाइक पर बिठाया और ले भागे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवकों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वैशाली में दो लड़कियों के अपहरण की एफआइआर। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बेलसर थाना क्षेत्र स्थित घर के पास सुबह में टहलने के लिए निकली एक किशोरी का बाइक सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहृता की मां ने मामले में नामजद एफआइआर कराई है। 

    जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय किशोरी सुबह में मार्निंग वाक पर निकली थी। जैसे ही वह कुछ आगे गई बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और उसे बाइक पर ब‍िठाकर ले भागे। जब तक लोग समझते वे फरार हो गए थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों ने देखा तो सनसनी फैल गई। घर के लोगों को सूचना मिली तो वे भौंचक रह गए। जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि अपहरण करनेवाले युवक इसी थाना क्षेत्र के शंकर बिंदवारा निवासी थे। 

    लोगों ने बताया कि अमित कुमार ने अपने भाई प्रकाश कुमार की मदद से उसका अपहरण किया है। इसके बाद परिवार वाले अमित के घर पहुंचे। वहां उपस्‍थ‍ित दोनों की मां ने लड़की की मां को गालियां देनी शुरू कर दी। 

    आरोपित के परिवार के अन्‍य सदस्‍य भी वहां आकर विरोध जताने लगे। कहा कि लड़की को किसी भी हाल में वापस नहीं भेजेंगे। इसके बाद किशोरी की मां थाने पहुंची। 

    वैशाली थाने में अमित कुमार, उसके भाई प्रकाश कुमार, मां ललिता देवी, मंजय पासवान, संजय पासवान, सूरज कुमार और तेतरी देवी के पर अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने की प्राथमिकी दर्ज कराई।

    11 वर्ष की किशोरी घर से लापता

    गोरौल थाना क्षेत्र स्थित घर से एक किशोरी गायब हो गई। इस घटना को लेकर उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी कराई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र स्थित घर से एक 11 वर्षीय किशोरी गायब हो गई। इसके बाद उसकी मां ने उसकी काफी खोजबीन की। उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी गोरौल थाने में कराई गई है। पुलिस जांच-पड़ताल में जुट गई है।